ذكرت صحيفة (بارسا يونيفرسال) الاسبانية، أن نادي برشلونة يكثف مساعيه لاستقطاب مدافع نادي أياكس نصير المزراوي قبل فترة الانتقالات الصيفية، مقابل 5 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة الإلكترونية أن اللاعب المغربي البالغ من العمر 24 سنة، في الأشهر القليلة الأخيرة من عقده مع بطل الدوري الهولندي، ويبدو أنه مستعد للخروج في نهاية الموسم الجاري؛ حيث أظهر برشلونة اهتماما جادا بتأمين توقيعه.

ومع احتمال أن يغادر سيرجي روبرتو في صفقة انتقال مجانية في الصيف، كما تحوم الشكوك حول مستقبل سيرجينو ديست، يرغب برشلونة في تعزيز خياراته في مركز الظهير الأيمن.

وأشارت إلى أن المحادثات بشأن صفقة توقيع اللاعب المغربي الدولي مع وكيله مينو رايولا جارية منذ فترة ويُعتقد أن الظهير نفسه حريص على الانتقال إلى كامب نو بمجرد انتهاء فترته في أياكس.