عبدالعزيز الفضلي



خصصت وزارة التربية 102 مدرسة لانتخابات المجلس البلدي التي ستقام 21 مايو المقبل بناء على طلب وزارة الداخلية.



وقال وكيل التعليم العام اسامة السلطان، في كتاب عممه على المناطق التعليمية وادارة التعليم الديني، وتلقت «الأنباء» نسخة منه:



بالاشارة إلى كتاب وكيل وزارة الداخلية إلى وكيل وزارة التربية المتضمن عزم الوزارة الاستعداد والتجهيز لانتخابات المجلس البلدي 2022، ونظرا للتوجه لاستخدام مدارس «التربية» كمقار للجان الاقتراع في كل الدوائر الانتخابية، وحرصا على الاستعداد الجيد للانتخابات ولضمان سلامة التجهيزات المسبقة، لسهولة الاقتراع، نرفق قائمة بالمدارس التي سيتم استخدامها كلجان للاقتراع لعمل الآتي: التأكد من صلاحية المدارس من حيث سلامة المبنى، الإضاءة، دورات المياه، الاتصالات، المكاتب.. إلخ، وتسهيل مهام رجال الأمن من وزارة الداخلية والجهة المختصة للقيام بإجراءات الإعداد والتحضير واختيار الأماكن والغرف الخاصة برجال الأمن قبل البدء في عملية الاقتراع.