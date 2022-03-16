احتفل محمد جاسم الحربان واخوانه بزفاف ابن أخيهم فيصل أحمد الحربان على كريمة عامر البرجس بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.