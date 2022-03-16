twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الحربان والبرجس الأربعاء 2022/3/16 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1008 A+ A- استمع المعرس فيصل أحمد الحربانأحمد المجدلي وأولاده يباركونعادل الجناعي وأحمد العنجري يهنئانم.أمين مصطفى يباركسليمان الصالح والمعرس فيصل الحربانعم المعرس مبارك الفهد يقدم التهانيلقطة تذكارية للأهل بالمناسبة السعيدةخال المعرس وليد الفهد يهنئ المعرس ووالده أحمد الحربان وعمه محمد الحربانمحمد البرجس وعامر البرجس وأولادهم يباركون للمعرس فيصل أحمد الحربانخال المعرس أنور الفهد وعبداللطيف الفهد وفهد بن هندي وجاسم المسباح يباركونالمعرس متوسطا أنور العنيزي وخاله دعيج الفهدمهنئون من البحرين الشقيقة للمعرس فيصل الحربانالمعرس فيصل أحمد الحربان متوسطا عددا من الأصدقاءالمعرس فيصل الحربان وشقيقه صالح الحربانأحمد الحربان والمعرس فيصل الحربان ووالد العروس عامر البرجسمحمد الحربان وأحمد الحربان وجاسم الحربان والمعرس فيصل الحربان ومحمد النويبت وعامر البرجس ومباركة بالمناسبة السعيدةمحمد العوضي يبارك للمعرس ووالده ووالد العروس(أحمد علي)أنور الرخيمي يبارك للمعرس ووالده وعمهعبدالله الفارس يهنئ المعرس ووالده وعميه محمد الحربان وعبدالله الحربانأحمد السليمان مباركاحميد الرشيدي مهنئامحمد المسند وخال المعرس نجيب الفهد يباركانالمعرس فيصل الحربان متوسطا والده أحمد الحربان وعمه محمد الحربان وخاله نجيب الفهد وخالد بشير وفهد الشطي ومحمد الضاحيالعميد م.محمد الصبر مباركا احتفل محمد جاسم الحربان واخوانه بزفاف ابن أخيهم فيصل أحمد الحربان على كريمة عامر البرجس بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.