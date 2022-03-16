البنك لديه قواعد صارمة في استقطاب المواهب ويؤمن بأن التوظيف الخاطئ أمر مكلف للموظف والمؤسسة



استضاف برنامج «تمكن» التدريبي الذي يأتي برعاية ودعم استراتيجي من بنك الكويت الوطني، حلقة نقاشية حاضر فيها مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، قدم خلالها خارطة طريق للخريجين الجدد تمكنهم من النجاح في حياتهم المهنية وتساعدهم على التطور والارتقاء الوظيفي.



روح الفريق



وقال العبلاني إن المؤسسات الرائدة دائما ما تبحث عن الموظف الذي يشكل إضافة حقيقية لتلك المؤسسة تعكسها رغبة جامحة وقدرة كبيرة وسعي نحو الإبداع، لافتا إلى أن الموظف النمطي لا يضيف الكثير للمؤسسات التي يعمل بها.



وحث العبلاني المتدربين على ضرورة التحلي بالجماعية في العمل، حيث يشكل العمل بروح الفريق الواحد أحد أهم عوامل نجاح المؤسسات الكبرى.



وأبرز للمشاركين الذين تفاعلوا على نحو لافت مع محتوى الحلقة النقاشية، عوامل النجاح للموظف الذي يبدأ مسيرته المهنية والتي تتمثل في ضرورة توافر الشغف والرغبة الدائمة للتعلم وكذلك الصبر، هذا بالإضافة إلى سرعة التأقلم مع مجموعة العمل.



وأكد أن أهم ما يميز مجموعة العمل في المؤسسات الناجحة، ومنها بنك الكويت الوطني، هو التكامل بين أعضاء الفريق الواحد، فكل شخص لديه سمات وقدرات تختلف عن الآخر ما يجعل النجاح نتيجة حتمية لما يقوم به الفريق.



الفشل جزء من النجاح



وطالب العبلاني المتدربين بعدم الخوف من الفشل فهو مجرد نقطة انطلاق على طريق النجاح، كما شدد على أن التعثر خلال المسيرة المهنية يقود بلا شك إلى التعلم من الأخطاء وتداركها مستقبلا.



وفي الوقت نفسه، حذر العبلاني من الخطأ الناتج عن الإهمال أو التقصير في العمل فهو غير مسموح به في أي مؤسسة تبحث دائما عن الدفاع عن ريادتها وترسيخها، موضحا أن الأخطاء المسموح بها هي غير المتعمدة والتي يمكن للموظف أن يتعلم منها.



ونصح العبلاني الشباب بضرورة معرفة نقاط قوتهم وأيضا ضعفهم ومن ثم العمل على تطوير القدرات الشخصية وطلب المساعدة في وقت الحاجة هذا إلى جانب تقديم يد العون أيضا للغير حال طلب منه ذلك.



وبين العبلاني أن التوظيف الخاطئ في الشركات والمؤسسات يعد أمرا مكلفا جدا من ناحية المال والجهد على الموظف وبالتأكيد للمؤسسة، لذلك شدد على ضرورة اختيار الموظفين بعناية لضمان النجاح والاستمرارية مع المنظومة.



وأضاف ان سياسة واستراتيجية بنك الكويت الوطني بالاستثمار في العنصر البشري تعد من أهم أسباب نجاح منظومة البنك على مدار السنوات الماضية.



وأشار إلى أن المؤسسات التي تفتقد إلى القدرات البشرية التي تمكنها من مواكبة التغيير الذي تشهده الصناعة المصرفية لن تستطيع الاستمرار في هذه المنافسة، لذلك يؤمن الوطني بأن التدريب والتطوير خيار استراتيجي في منظومة تنمية واستثمار موارده البشرية وعنصر أساسي في رفع معدل الكفاءة والجهوزية لإحداث التغيير المطلوب.



الاحتراق الوظيفي



وفي رده على سؤال أحد المشاركين حول الاحتراق الوظيفي: قال العبلاني إن هناك سببين لهذه الحالة قد تكمن المشكلة في الموظف نفسه إذا شعر بأنه غير قادر على متطلبات الوظيفة لكنه لا يريد أن يفصح عن ذلك ولا يرغب في تطوير مهاراته الشخصية حتى يتمكن من مواكبة وظيفته، والسبب الثاني قد يرجع إلى مديره أو المؤسسة التي يعمل بها.



نصائح ذهبية لمسيرة مهنية ناجحة



- لا توجد عصا سحرية والنجاح بين يوم وليلة هو وهم، ولهذا يجب أن تخطط للمستقبل بالعزيمة والإصرار.



- الأشخاص الذين تقضي معظم الوقت معهم يشكلون ما ستصبح عليه في المستقبل، لذلك اختر دائما أن تكون ضمن دائرة المبدعين والمتميزين والطموحين.



- التخلي عن العقلية قصيرة المدى، فالأشخاص الناجحون يضعون أهدافا طويلة المدى.



- استبدال أي أفكار سلبية بأخرى إيجابية وواصل تحفيز نفسك على الاستمرار في المحاولة بغض النظر عن التحديات.



- النجاح يحتاج إلى شغف بالتطور وعقل لديه رغبة في التعلم والتعطش للإنجاز.



- الأداء والتفاني في العمل هما مفتاحا الأمان الوظيفي في القطاع الخاص.



- التطور والترقي في القطاع الخاص يحتاج الى الصبر الذي يشكل عنصرا حاسما في عملية الترقية الوظيفية.



- صقل المهارات الشخصية عنصر لا غنى عنه في المسار المهني الناجح.



- لا تعطي فرصة للآراء الهدامة والسلبية أن تستهلك طاقتك وتفكيرك.