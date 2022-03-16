أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم، وفيما يلي اسماء الفائزين في سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، وهم: ريم بسام أحمد لبده، علي محمود علي غلوم، محمد حسان علي، عبدالعزيز محمد حمود العنزي، مسيعيد عيد مسيعيد الصلبي، سارة فادي محمد صالحة، عبدالعزيز هيثم عبدالعزيز التركيت، فاطمة ثامر موسى الشمري، عبدالله إسماعيل علي الأنصاري، خالد فهد سالم العجمي.



اما سحب «المكافآت الطلابية الشهري» لعملاء Bloom، فهم: عبير يوسف نعيس المطيري، غدير بدر محمد الرشيدي، مبارك طلق شبيب الرشيدي، عبدالعزيز محمد جابر الشمري، كادي رائد صالح المشوطي.



من جانب آخر، أكد عبدالله الشعيل مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في بنك وربة، أن البنك يقدم مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوافرة على تطبيق بنك وربة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».