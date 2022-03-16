توصلت دراسة إلى أن حبة دواء مصنوعة من أوراق الزيتون قد تعمل كمسكن طبيعي للألم لدى بعض الأشخاص، خصوصا الذين يعانون من آلام شديدة في مفصل الركبة. وأوضح باحثون سويسريون قادوا الدراسة أن مستخلص أوراق الزيتون يمكن أن يوفر بديلا لمسكنات الألم التقليدية التي يمكن أن تسبب آثارا جانبية عند استخدامها لوقت طويل.



وبحسب الدراسة تحتوي الأوراق الرقيقة والمسطحة لأشجار الزيتون على مستويات عالية من المركبات التي تسمى بوليفينول والتي تعرف بتأثيرها كمضاد للالتهابات، وتعد هذه الالتهابات أحد أكبر العوامل التي تصيب المرضى الذين يعانون من آلام المفاصل المزمنة.



ووجدت الدراسة أن المستخلص له تأثير كبير على الأشخاص الذين يعانون من أعلى مستويات الألم في البداية، حيث قال الباحثون في الورقة البحثية: «المكمل الغذائي قد يحسن القدرة الوظيفية للمفاصل لدى كبار السن الذين يعانون من آلام شديدة في مفصل الركبة».



وأضاف الباحثون «بالنظر إلى الآثار الضارة لمضادات الالتهاب ومسكنات الألم، يمكن أن تكون أوراق الزيتون ذات قيمة كبديل لهذه الأدوية في إدارة الألم للأشخاص النشطين». وأظهرت الدراسات السابقة أن زيت الزيتون يمكن أن يحمي القلب عن طريق الحد من تراكم الترسبات الدهنية داخل الشرايين التاجية.



وينسب إلى الزيتون أيضا المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والتهاب القولون التقرحي وحتى الاكتئاب.

عن «ديلي ميل»