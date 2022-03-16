الشيخ أحمد الدعيج: البنك نجح خلال 2021 بتمويل مشاريع جديدة قيمتها 480 مليون دينار

151.4 مليون دينار إجمالي المخصصات المحتفظ بها.. تمثل 6.6% من محفظة القروض

نسبة القروض غير المنتظمة لدى «التجاري» ظلت عند «صفر» للعام الرابع على التوالي

مصدات البنك الرأسمالية مصدر قوة.. وسيتم استخدامها بشكل مسؤول لتوسيع محفظة القروض



أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث سجل أرباحا صافية بلغت 54.6 مليون دينار، بنسبة ارتفاع 100%، وذلك مقارنة بمبلغ لا شيء دينار لعام 2020، وبربحية للسهم 27.8 فلسا، مع توصية بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 20 فلسا لكل سهم (2020- لا شيء).



وأوضح البنك في بيان صحافي، أن الارتفاع الملحوظ بالأرباح الصافية خلال العام الماضي، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المخصصات مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى انخفاض الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 11.1% لتصل إلى 81.3 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بمبلغ 91.5 مليون دينار لعام 2020.



وقال البنك إن الدخل من الرسوم والعمولات ارتفع بنسبة 5% ليصل إلى 38.9 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بمبلغ 37 مليون دينار لعام 2020، فيما بلغ صافي الربح من عمليات القطاع الأجنبي 6.4 ملايين دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، دون تغيير عن المبلغ المسجل في عام 2020.



وأشار إلى أن القروض والسلفيات بلغت 2.3 مليار دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، دون تغيير عن المبلغ المسجل لعام 2020، وانخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.3% ليصل إلى 4.3 مليارات دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بمبلغ 4.4 مليارات دينار لعام 2020.



نهج متحفظ



وتعقيبا على النتائج المالية، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح، عن سعادته بأداء البنك على الرغم من مواجهته سنة مليئة بالتحديات، موضحا أنه على الرغم من تخفيف القيود المفروضة على السفر، إلا أن الزيادة في أسعار النفط الناجمة عن أزمة الطاقة والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتحصين سكان الكويت من مواطنين ومقيمين، قد أدى إلى إنعاش وتعافي نمو الأعمال والأنشطة، ومع ذلك، فإن الطريق ما زال طويلا حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.



وأضاف الدعيج أنه وفقا للتطورات الأخيرة في جميع أنحاء العالم، لا يزال الوباء مستمرا مع ظهور متحورات جديدة والتي قد تلقي بظلالها على تخفيف المبادرات التي تقودها الحكومة وعودة الحياة إلى طبيعتها.



وشدد على أن البنك سيواصل اتباع نهج متحفظ لبناء مخصصات احترازية لأي خسائر غير متوقعة، مشيرا إلى تجنيب مبلغ 45.8 مليون دينار كمخصصات احترازية إضافية خلال العام الحالي، ليبلغ إجمالي المخصصات الاحترازية المحتفظ بها لدى البنك 151.4 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2021، وهو ما يمثل 6.6% من إجمالي محفظة القروض.



استكشاف فرص النمو



قال الدعيج إن وجود مصدات مالية احترازية كافية تمكن البنك من استيعاب وامتصاص أي خسائر أخرى غير متوقعة واستكشاف فرص النمو المستقبلية في أنشطة أعماله، لافتا إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة لدى البنك ظلت عند «صفر» للعام الرابع على التوالي.



وأضاف أن النسب الرقابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 جاءت قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 19% مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 11%، وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة لدى مصرفنا عامل ومصدر القوة الأساسية للبنك وسيتم استخدامها بشكل مسؤول لتوسيع محفظة قروضنا بما يتماشى مع استراتيجية النمو لدى مصرفنا.



وأشار إلى أن نسبة تغطية السيولة بلغت 130.8% ونسبة صافي التمويل المستقر 104.2% ونسبة الرفع المالي 12.2%. وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.



تمويل المشاريع



وحول مستجدات الأعمال، أشار الدعيج إلى أن البنك قد نجح خلال العام في تمويل مشاريع جديدة بلغت قيمتها نحو 480 مليون دينار، كما قام البنك بتمويل مباشر لمشروع جديد ضمن جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وبرعاية الهيئة العامة للرعاية السكنية. علاوة على ذلك، كان البنك أحد المديرين الرئيسيين لقرض مشترك يتعلق بمشروع مرفق إنتاج حقول النفط بقيمة متوقعة تبلغ حوالي 398 مليون دولار.



وفيما يتعلق بأحدث الخدمات المصرفية التي طرحها البنك لعملائه من الأفراد، تم خلال العام إضافة فرع جديد إلى شبكة فروع البنك مجهزا بأحدث المعدات بما يوفر لعملائنا التمتع بتجربة مصرفية رقمية في مجمع الأفنيوز.



كما يفخر التجاري بأنه أول بنك في الكويت يطلق أحدث حلول الدفع عبر الساعات العادية وهي خدمة، SwatchPAY!، باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى NFC، وبالإضافة إلى ذلك، طرح البنك بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات ما يوفر للعملاء إمكانية تعبئتها والحصول على 10 عملات في بطاقة واحدة بحيث يمكن للعميل تعبئة بطاقته بالعملة المرغوبة عبر تطبيق البنك على الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ما يجعلها أسهل وأكثر أمانا للتسوق عبر الإنترنت وللمسافرين والطلبة في الخارج الذين أصبح بإمكانهم شراء العملات التي يحتاجون إليها والاستفادة من أسعار صرف العملات المضمونة.



واختتم الدعيج تصريحه بتوجيه كل الشكر والتقدير لحكومة الكويت لجهودها المتميزة التي ساهمت في انحسار الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها بمزيد من الانفتاح ومن الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي لدعمه المستمر للقطاع المصرفي ومن الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك لتفانيهم وجهودهم الحثيثة لخدمة العملاء.



تعزيز التحول الرقمي.. وتطوير الخدمات



قال الدعيج انه استكمالا لمبادرات البنك الرقمية، تم التركيز في عام 2021 على تعزيز وتطوير خدمات البنك لتوفير أحدث التقنيات، وفي الوقت ذاته، ضمان توفير أفضل الخدمات للعملاء حيث يمكنهم استخدام هواتفهم المحمولة وتطبيق التجاري على الهاتف المحمول CBK Mobile. وأضاف ان تطبيق البنك يتضمن الكثير من المزايا والخصائص الجديدة مثل، ميزة الخدمات المصرفية العائلية، التي تمكن الوالدين من الاطلاع على حسابات أطفالهم القصر والتحكم فيها، وطلب إصدار بطاقة جديدة مسبقة الدفع، وبطاقة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وزيادة نوع الحسابات على تطبيق التجاري على الهاتف المحمول ويشمل ذلك حساب النجمة، وحساب التوفير، وحساب الراتب، وحساب YOU، وإصدار شهادة آيبان IBAN، وخدمة طلب إصدار دفتر شيكات، وتمكين العميل من تحديث بياناته الخاصة بتطبيق مبدأ «أعرف عميلك» (KYC) دون الحاجة إلى أوراق، والكثير من الخدمات الأخرى.



إضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، يقدم التجاري خدمات مميزة لعملائه مثل تحديث البطاقة المدنية من خلال تطبيق «هويتي» على الهاتف المحمول، والتحقق من العميل من خلال أجهزة الخدمة/ الخدمة الذاتية من خلال تطبيق هويتي عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع QR، فضلا عن ذلك، قام البنك بإضافة أجهزة الهيئة العامة للمعلومات المدنية في 5 فروع لتفعيل التوقيع الرقمي للعملاء، وغير ذلك من الخدمات والمزايا.



دعم كبير لحملة«لنكن على دراية»



كجزء من مسؤوليته الاجتماعية، أكد الدعيج أن البنك يواصل دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وذلك بنشر رسائل توعوية متنوعة لتثقيف العملاء وجمهور المتعاملين مع القطاع المصرفي بالعديد من المعلومات المالية والمصرفية والنصائح التحذيرية من عمليات الاحتيال وذلك من خلال موقع البنك الإلكتروني وتطبيقه الإلكتروني على الهواتف المحمولة وفروعه المنتشرة وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي وقسم الأسئلة الشائعة على البوابة الإلكترونية للبنك.



مسؤولية اجتماعية مستدامة



ذكر الدعيج أنه في إطار جهود البنك في مجالات العمل الإنساني والخيري المبتكرة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة للوطن، يواصل البنك حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقدمه أي متبرع للجمعيات والجهات المشاركة في الحملة والتي تحتفظ بحساباتها لدى البنك التجاري الكويتي.



وأضاف أن البنك قد شارك في العديد من المبادرات ويتبنى منهج المحافظة على البيئة بالتحول الأخضر «Go Green»، حيث نشجع موظفينا على الاهتمام بالبيئة وترشيد استهلاك المياه والطاقة، ويرعى البنك الأنشطة التطوعية التي تهدف إلى تنظيف البيئة البحرية والبرية، ومن ذلك قيام البنك بتقديم الدعم للحملة البيئية التوعوية لتخضير وتشجير المخيمات الربيعية تحت شعار «نخيم ونزرع» بهدف تشجيع وتحفيز أفراد المجتمع ورواد البر والمخيمات بالحفاظ على البيئة البرية خلال موسم البر والمخيمات. كما قام البنك بتنظيم حملة تطوعية لقيام موظفيه بالتبرع بالدم في مقر بنك الدم الرئيسي.