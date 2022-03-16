طالب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ورئيس اللجنة البارالمبية لكرة السلة للكراسي المتحركة شافي الهاجري بضرورة دعم ذوي الإعاقة خاصة بعد صدور قرار بالسماح ببيع الإجازات والحصول على مقابل مادي لجميع موظفي الدولة إضافة إلى مكافأة المتقاعدين بمبلغ يصل إلى ثلاث آلاف دينار وربما أكثر وماذا بشأن ذوي الإعاقة الذين يتسلمون مكافآتهم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريق الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وهم لا ينتمون إلى أي من الفئات من المواطنين الذين حصلوا على مكافآت مجزية أو سيحصلون قريبا، ونحن نبارك لهم، لكن يجب النظر لهذه الفئة المهمة والتي يصل عددها إلى قرابة 60000 مواطن، فلا تشملهم مكافأة المتقاعدين ولا بيع الإجازات كونهم يتلقون مكافآت مقطوعة إلا قليلا منهم ونسبتهم بسيطة جدا.



وقال الهاجري في تصريح صحافي: نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء، وحكومتنا الرشيدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمة دعم هذه الفئة من أبناء الشعب الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل اسم الكويت ورفعوا علم بلادي في المحافل الدولية والعالمية، ألا يستحقون من يقف إلى جانبهم وإنصافهم وعدم حرمانهم من الحصول على مكافأة والأسماء موجودة ومحصورة سواء من قبل هيئة الإعاقة أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ونعلم علم اليقين ولا توجد ذرة شك في القيادات المسؤولة في هذا البلاد أنها لن تتجاهل هذه الفئة ونتمنى بالقريب العاجل أن تخصص لهم مكافآت فهم يستحقونها.