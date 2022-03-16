كرَّمت كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قسم القانون بمناسبة حصوله على الاعتماد الأكاديمي من أكاديمية باريس، حضر التكريم كل من عميد كلية الدراسات التجارية د.أحمد الحنيان ومساعد العميد للشؤون الأكاديمية بالكلية د.فيصل الحماد ومدير إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالهيئة د.سعاد الشبو ورئيس قسم القانون بالكلية د.إقبال القلاف وعضو هيئة التدريس بقسم القانون د.محمد الكندري. وخلال التكريم، بارك عميد الكلية د.الحنيان لقسم القانون لحصوله على الاعتماد الأكاديمي، مؤكدا على أن هذا الإنجاز المميز جاء بعد المتابعة الحثيثة من قبل مؤسسة باريس أكاديمي والعمل الدؤوب من قبل رئيس القسم د.إقبال القلاف ولجنة الاعتماد الأكاديمي بالقسم، وعلى رأسهم د.محمد الكندري بالإضافة إلى حرص مدير إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي د.سعاد الشبو على تحقيق هذا الإنجاز. وأضاف أن مساهمة جميع أعضاء اللجنة في تذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات لقسم القانون جاءت لتحقيق الحصول على الاعتماد الأكاديمي، مشيرا بالوقت نفسه إلى أن الكلية تسعى إلى الحصول على الاعتماد الأكاديمي من خلال خطة زمنية للحصول عليه في قسم المحاسبة والإدارة وقسم التأمين والبنوك والحاسب الآلي.