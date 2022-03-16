أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بجولة ميدانية بمنطقة منفذ السالمي لرفع كل ما يعوق الطريق ويشوه المنظر العام.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء فهد القريفة أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة، وبشكل عام من خلال تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام بالمناطق، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.



وأشار إلى أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنفذ السالمي أسفرت عن رفع 4 بقالات متنقلة، و2 مولد كهرباء يتم تأجيرها للبقالات ومصادرة حمولة 2 لوري من المواد الغذائية و100 كرتون مشروبات طاقة فضلا عن 20 كرتون معسل.