أعلنت الشركة الكويتية لاستيراد قطع غيار السيارات AUTO1 عن إطلاق منتجات الاحتراق وأجهزة الاستشعار «NGK SPARK PLUG» للسوق الكويتي، وقد تم تعيين الشركة الكويتية لاستيراد قطع غيار السيارات موزعا معتمدا.



وتمتلك الشركة الكويتية لاستيراد قطع غيار السيارات الآن العلامة التجارية «NGK Ignition Parts» و«NTK Vehicle Electronics» في جميع شركات قطع الغيار التابعة لها في عمان وجنوب إفريقيا والآن في الكويت.



وقالت الشركة: نحن متحمسون لامتلاك العلامة التجارية NGK Ignition Parts & NTK Vehicle Electronics في مجموعتنا وهي من العلامات التجارية الرائدة لتصنيع المعدات الأصلية وما بعد البيع.



وعندما يتعلق الأمر بالقوة والأداء، قامت NGK SPARK PLUG ببناء سمعة عالمية كشركة رائدة متخصصة في الإشعال وأجهزة الاستشعار. أكثر من 80 عاما من الخبرة جعلت NGK SPARK PLUG المورد الرائد للقطع الأصلية وما بعد البيع لسيارات الدفع الرباعي، والعجلتين، وATV/ SSV، وعربات الثلج، والزراعة، والبستنة، والمكائن البحرية والصناعية.



نبذة عن الشركة الكويتية لاستيراد قطع غيار السيارات - AUTO1:



من خلال صالاتها للبيع بالتجزئة في الشويخ والشرق والجهراء والصليبية والأحمدي والفحيحيل توفر الشركة الكويتية لاستيراد قطع غيار السيارات AUTO1 مجموعة واسعة من شمعات الإشعال NGK.



وتقدم الشركة لعملائها حلا كاملا من حيث قطع الغيار (اليابانية والكورية)، والإطارات (اليابانية والكورية والأوروبية والأميركية والصينية ومن الشرق الأقصى)، والخدمة السريعة، والبطاريات والزجاج والملحقات والطلاء وتأجير المركبات.



والشركة تعمل 7 أيام في الأسبوع وتنتشر صالاتها للبيع بالتجزئة في أنحاء مختلفة من الكويت.



لراحة العملاء، توفر MYAUTO1 خدمة التوصيل والتركيب في الموقع للإطارات والبطاريات وخدمة تنظيف المركبات.



ويمكن تلبية طلبات العملاء عن طريق زيارة أحد صالات العرض لدى الشركة أو عن طريق الاتصال بها وتحديد موعد لزيارتها من خلال خطها الساخن رقم 9922 9011 أو تأكيد الطلب على موقعها: www.theauto1.com