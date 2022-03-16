هادي العنزي



يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة إلى حسم تأهله إلى نهائي الدوري الممتاز، في المواجهة الرابعة التي تجمعه مع الجهراء بالدور قبل النهائي «بلاي أوف» في الـ 5:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، بعدما تمكن «البرتقالي» من الفوز في مباراتين، من إجمالي 5 متاحة، ويأمل «الجهراوية» من طرفهم تحقيق فوز ثان، يضمن معه الذهاب إلى مواجهة خامسة وفاصلة لتحديد هوية الطرف الثاني في المباراة النهائية على لقب الدوري إلى جانب الكويت الذي تأهل على حساب القادسية بفوزه في 3 مباريات تواليا.



إلى ذلك، فاز اليرموك على النصر 81-70 في المباراة التي جمعتهما امس الاول على صالة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 2 من «بلاي أوف» الدور النهائي لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة، ليتعادل الفريقان بفوز لكل منهما، ويتأجل حسم بطل الدوري إلى حين لقاء ثالث وأخير في موعده يحدده الاتحاد لاحقا.