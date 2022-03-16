نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لجهاز حماية المنافسة جولات تفتيشية مكثفة على الشركات العاملة في مجال حديد التسليح بغية رصد أي ممارسات احتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقال الجهاز، في بيان صحافي، إنه تفاديا لأي أثر سلبي قد يترتب على تدفق سلاسل الإمداد جراء بعض الأحداث الدولية القائمة، فإنه سيقوم بدراسة سوق حديد التسليح ويفتح باب المبادرات للبحث عن بدائل للواردات، مؤكدا مراقبته سلاسل إمداد السلع الأساسية في السوق المحلية لكشف أي ممارسات ضارة بالمنافسة.



وأشار إلى متابعته حركة الأسواق العالمية ومدى تأثيرها على سوق حديد التسليح المحلية وحركة الأسعار التي من الممكن أن تتغير نظرا للمتغيرات الكبيرة التي طرأت على الأسواق مؤخرا.



وشدد على اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة لأحكام قانون المنافسة الكويتي رقم 72 لسنة 2020 وإحالة المخالفين إلى المجلس التأديبي حال ثبوتها، داعيا إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي ممارسة قد تشكل شبهة مخالفة للقانون، وذلك عبر موقعه الإلكتروني www.cpa.gov.kw، أو من خلال الحضور إلى مقره.