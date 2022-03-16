تقدم OSN+ أعلى جودة من المحتوى الأصلي العالمي والمحلي إلى قاعدة سريعة النمو من مشتركي البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت مجموعة OSN عن إطلاق منصة OSN+، وهي خدمة بث متميزة جديدة تحلّ محلّ تطبيق OSN Streaming. وتمثل OSN+ بداية فصل جديد في مسيرة تطوّر مجموعة OSN، إذ تتبنى فرص النمو الهائلة التي ينطوي عليها المشهد المتنامي لسوق الاشتراك في خدمات الفيديو حسب الطلب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتسم المنصة الجديدة بتحويل شعار OSN الشهير ذي اللون الأحمر إلى شعار يعكس بخطوطه وألوانه روح الشباب.

وتعتبر خدمة OSN+ موطن الترفيه العالمي المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتلتزم بتوفير المحتوى الأكثر أهمية من أي خدمة فيديو حسب الطلب في المنطقة من خلال تعميق شراكاتها الحصرية طويلة الأمد مع الاستوديوهات الرائدة. وقد أعلنت OSN في يناير عن تمديد شراكتها الحصرية طويلة الأمد مع HBO، وتوسعة علاقتها مع NBCU لتشمل المزيد من الأعمال التلفزيونية الحصرية من Peacock وSky Studios. وتبع ذلك أيضاً علاقات حصرية وعميقة مع الشركاء من أكبر الاستوديوهات العالمية، التي تتضمن Endeavor Content وAll3Media وWarner Media وSony وDiscovery وParamount وMGM وLionsgate. وستكون OSN+ الخدمة الحصرية التي تقدّم المسلسل الذي طال ترقبه Halo من Paramount+، والذي سيبدأ عرضه في 25 مارس، في نفس يوم عرضه الأول بجميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى أقوى اختيارات للمحتوى العالمي في المنطقة، ستوفر OSN+ إنتاجات أصلية عالمية المستوى تنتج محليًا من قبل مواهب إبداعية رائدة من المنطقة. ومن المنتظر أن تعرض المنصة النسخة العربية الزاخرة بالنجوم من المسلسل العالمي الشهير Suits، والتي ستكون أول عمل من الإنتاجات الأصلية من OSN+، وذلك في بداية شهر رمضان الكريم، ويتبعه في وقت لاحق من العام الفيلم الروائي Yellow Bus من إنتاجات OSN+ الأصلية. وتستثمر OSN+ في المسلسلات والأعمال المحلية المتميزة، وتعمل حاليًا على وضع قائمة غنية ومتنوعة من الإنتاجات الأصلية، التي سوف يُعلن عنها في الأسابيع والأشهر القادمة.

ويُظهر إطلاق OSN+ التزام مجموعة OSN بالوفاء لإرثها الغني في مجال الترفيه العالمي أمام جمهورها العريض. ويمثل النمو الهائل في خدمات البث بالمنطقة وجميع أنحاء العالم فرصة كبيرة أمام العلامة التجارية للتوسّع وتجاوز مستوى الريادة التاريخي الذي وصلت إليه في مجال المحتوى التلفزيوني المتميز. ومن المقرّر أن يتولّى أعمال OSN+ نيك فورورد، الرئيس التنفيذي للمحتوى سابقًا في Stan بأستراليا، بدعم من فريق إدارة ذي خبرة كبيرة ويتمتع بسجل حافل في إحراز النمو في خدمات البث على نطاق عالمي.

وبهذه المناسبة، قالت سانغيتا ديساي الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN، إن رسالة المجموعة تتمثل بتقديم ترفيه متميز لجميع المشاهدين. وأكّدت في حديثها عن التوجّه الجديد الذي انتهجته المجموعة في الأشهر القليلة الماضية، أن OSN+ سوف تصبح "ركيزة أساسية في نموذج أعمالنا الجديد"، بناءً على إرثنا الثري في مجال الترفيه العالمي، ستقود OSN+ المرحلة التالية من رحلتنا لتقديم أفضل المحتويات الترفيهية العالمية والمحلية لمشاهدينا في أي وقت وفي أي مكان بسعر متميز. وأنا سعيدة لأن نيك وفريقه يترجمون هذه الرؤية على أرض الواقع اليوم".

من جانبه، قال نيك فورورد المدير التنفيذي لـOSN+، الرئيس التنفيذي للمحتوى، "يسعدني قيادة منصة OSN+ التي استغرق إعدادها عدة أشهر. وبالاعتماد على تجربتي السابقة في بناء خدمة بث إقليمية رائدة، أرى فرصة رائعة لتنمية OSN+ في سوق رائد في خدمات الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال عرض محتوى متميز عالميًا، ومُنسّق خصيصًا للمشاهدين في المنطقة".

هذا، وسيكون تطبيق OSN+ متاحًا للاستخدام على أجهزة التلفزيون التي تنتجها جميع الشركات الكبيرة، وكذلك على الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي التشغيل iOS وAndroid والحواسيب المتصلة بالويب، ويأتي بواجهة محدّثة ومحرّك محسّن للبحث من دون عناء عبر آلاف الساعات من المحتوى القيّم من جميع أنحاء العالم.

وتبلغ تكلفة الخدمة 9.5 دولارات أمريكية شهريًا، أو ما يعادله بالعملات المحلية، وتتضمن فترة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام، ويمكن الاشتراك من خلال الموقع www.osnplus.com.