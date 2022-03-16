بيروت ـ ناجي شربل



تتجه الأنظار الكروية اللبنانية الجمعة المقبلة إلى مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، لمتابعة مباراة العهد متصدر الدوري العام اللبناني الـ 62 لكرة القدم والأنصار بطل الثنائية الموسم الماضي.



الفريقان حققا بداية نظيفة في مجموعة «سداسية الصدارة»، أي مرحلة الاياب من الدوري الموزعة على مرحلتين ذهابا وايابا. وستكون مباراتهما غير تنافسية، ذلك ان العهد يبتعد بفارق كبير عن الانصار، ولأن المنافس الحقيقي للعهد الطامح الى لقب ثامن في الدوري يعادل به رقم النجمة، هو فريق البرج الوصيف، وصاحب السجل النظيف من الخسارة في الدوري مثل العهد.



إلا ان الجمهور الكروي اللبناني يمني النفس بمباراة شيقة ومفتوحة بين فريقين يقدمان عروضا جيدة، وخصوصا الانصار الذي نفض عنه غبار النتائج المتواضعة منذ عودة مدره القديم الاردني عبدالله ابوزمع، الذي تولى مهمته بعد استقالة الالماني روبرت جاسبرت.



في حين بدا حضور التونسي أحمد العكايشي، لافتا مع الفريق «الأصفر» في هط الهجوم في مرحلة الاياب.



وبعد هذه المرحلة، يتوقف الدوري افساحا في المجال أمام المنتخب اللبناني لخوض مباراتيه الأخيرتين في المجموعة الأولي من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، أمام سورية في صيدا في 24 مارس وايران في قم في 29 منه.