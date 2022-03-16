الصيفي الصيفي: دول الخليج سبقتنا وأصبحت الكويت في آخر الركب بعد أن كانت قدوة لها.. وبرنامج عمل الحكومة إنشائي ومجرد أمنيات وخال من التشريعات ونحن بدل أن نحقق 10% تقدماً نتراجع بنسبة 50% والبرنامج جاء بعدد 26 صفحة بتكلفة 100 مليار دينار

الرئيس مرزوق الغانم يدعو لحضور الجلسة الخاصة العلنية يوم غدٍ الخميس طبقاً للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

رنا الفارس : تحسين البنية التحتية من خلال مشاركة 4 جهات حكومية يشرف عليها 3 وزراء لتطوير البنى التحتية

-البنى التحتية الاجتماعية المقصود بها المستشفيات والمدارس ونحن لدينا تحديات عدة لتحسين المستويات

-سنعمل على توفير التمويل المستمر لتطوير البنى التحتية مع تخفيف الهدر وغرس الشعور بالتملك العام بالنسبة للخدمات

-خطة شاملة طويلة الأمد لكيفية إدارة المرافق العامة التابعة للبنى التحتية التي ستكون ذكية ومستدامة

خالد مهدي : الكويت تعاني من السمنة والأمراض المزمنة غير المعدية وجائحة كورونا أوضحت ضرورة معالجة القضية

-سوق العمل العالمي يعاني من ندرة الطواقم التمريضية وهو ما يعانيه القطاع الصحي في الدولة

-توفير برامج تأهيلية للشباب وتغيير أسلوب الحياة لهذه الفئة بشكل صحي من خلال الاتجاه إلى الملاعب

-تمكين المرأة لتقلد المناصب القيادية حيث أن نسبتها في هذا القطاع لا تتجاوز 21%

وزير التربية: تطوير جودة المناهج الدراسية من خلال مواءمتها وفق قيم الانتاجية والتنافسية والاستدامة لتكوين رأس مال بشري

-تطوير معايير وطنية تشمل المدرسة والمعلم والمتعلم لتحسين المستوى النوعي للتعليم

-تطوير السياسات التعليمية وتنمية رأس مال بشري إبداعي متوائم مع متطلبات التطور الصناعي

مريم العقيل: نسعى لتطوير الهيكل الإداري للدولة ومكافحة الفساد مع إعادة النظر في الخدمات من خلال تطويرها من خلال الوزارات التي تقدمها

-الخدمات يكون تطويرها من خلال اتسامها بالمرونة وتغيير السياسات الخاصة بها

-نطوير الهيكل الإداري للدولة من خلال إلغاء جهات ودمج أخرى مع بعضها البعض

-هدفنا تحسين جودة القوى العاملة ومستوى تدريبها وهذا ينعكس على مستوى تقديمها للخدمة وهذا يوفر وظائف للمواطنين في القطاع الخاص الذي ستتاح له فرصة الاستفادة من العمالة الوطنية

-الكويت كانت في المرتبة 84 دولياً في مكافحة الفساد والآن نحن بالمرتبة 73 والهدف الوصول الى المرتبة 62 خلال السنوات المقبلة في مؤشر مكافحة الفساد

وزير المالية : هناك 29 مبادرة نستهدف بها 16 جهة و8 وزارات لتحسين بيئة الأعمال وفق آلية معينة

-نسعى لجذب الاستثمار المباشر والشركات العالمية وتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل نظام الرواتب وتحسين مستوى العمالة الوطنية في القطاع الخاص وإبقاء العمالة الوافدة الماهرة

-مساهمة القطاع الخاص بالناتج تعادل 12 مابار دينار حالياً وتسعى لرفعها إلى 15 مليار في عام 2025

-سعر التعادل بالنسبة لبرميل النفط في الميزانية حالياً 90 دولاراً ونسعى لخفضه إلى 70 دولارا

-هناك اجتماعات متواصلة بين 16 جهة حكومية ونعمل على إعادة تسعير السلع غير الأساسية وتمويل برنامج الإسكان ودعم وتعزيز الصناعة الوطنية

وزير النفط: توجيهات صاحب السمو بإجراء حوار بين السلطتين وتفضل سموه بقضية العفو وتكليف سموه للسلطات الثلاث بهذا الأمر خلق أجواء إيجابية لتحقيق طموحات أهل الكويت

-برنامج عمل الحكومة يتكون من 4 محاور هي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة القطاع العام وتأهيل رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية

- احتياطي النفط في الدولة 10 % من إجمالي احتياطي المخزون العالمي

- لدينا شريط ساحلي بطول 50 كيلومتراً وهو من المقومات الجغرافية للدولة والموقع الاستراتيجي للكويت بحدودها البربة له دور محوري على طريق الأسواق

-اختلالات الميزانية تحتاج إعاة هيكلة الاقتصاد الوطني والمالية العامة حيث وصل العجز التراكمي المتوقع ما بين 45 إلى 60 مليار دينار خلال السنوات القادمة

-عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع نمو الناتج المحلي ونعاني من انخفاض انتاجية القطاع العام وتداخل المهام التشغيلية في الجهات الحكومية

-تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي من خلال تحسين بيئة الأعمال ودعم نمو القطاع الخاص وتنمية سوق العمل واستدامة المالية العامة

-إعادة هيكلة القطاع العام من خلال تطوير الهيكل الإداري للجهات الحكومية وكيفية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

-تطوير رأس المال البشري من خلال إصلاح منظومة التعليم وتطوير الرعاية الصحية وتمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة

-تحسين البنية التحتية يكون من خلال تحسين كفاءة إدارة البنى التحتية وتطوير نطام الطاقة المستدامة.. وهناك 86 مبادرة مقسمة على 11 ركيزة وإنشاء لجنة في مجلس الوزراء لمتابعة برنامج عمل الحكومة