- الصيفي الصيفي: دول الخليج سبقتنا وأصبحت الكويت في آخر الركب بعد أن كانت قدوة لها.. وبرنامج عمل الحكومة إنشائي ومجرد أمنيات وخال من التشريعات ونحن بدل أن نحقق 10% تقدماً نتراجع بنسبة 50% والبرنامج جاء بعدد 26 صفحة بتكلفة 100 مليار دينار
- الرئيس مرزوق الغانم يدعو لحضور الجلسة الخاصة العلنية يوم غدٍ الخميس طبقاً للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
- رنا الفارس : تحسين البنية التحتية من خلال مشاركة 4 جهات حكومية يشرف عليها 3 وزراء لتطوير البنى التحتية
-البنى التحتية الاجتماعية المقصود بها المستشفيات والمدارس ونحن لدينا تحديات عدة لتحسين المستويات
-سنعمل على توفير التمويل المستمر لتطوير البنى التحتية مع تخفيف الهدر وغرس الشعور بالتملك العام بالنسبة للخدمات
-خطة شاملة طويلة الأمد لكيفية إدارة المرافق العامة التابعة للبنى التحتية التي ستكون ذكية ومستدامة
- خالد مهدي : الكويت تعاني من السمنة والأمراض المزمنة غير المعدية وجائحة كورونا أوضحت ضرورة معالجة القضية
-سوق العمل العالمي يعاني من ندرة الطواقم التمريضية وهو ما يعانيه القطاع الصحي في الدولة
-توفير برامج تأهيلية للشباب وتغيير أسلوب الحياة لهذه الفئة بشكل صحي من خلال الاتجاه إلى الملاعب
-تمكين المرأة لتقلد المناصب القيادية حيث أن نسبتها في هذا القطاع لا تتجاوز 21%
- وزير التربية: تطوير جودة المناهج الدراسية من خلال مواءمتها وفق قيم الانتاجية والتنافسية والاستدامة لتكوين رأس مال بشري
-تطوير معايير وطنية تشمل المدرسة والمعلم والمتعلم لتحسين المستوى النوعي للتعليم
-تطوير السياسات التعليمية وتنمية رأس مال بشري إبداعي متوائم مع متطلبات التطور الصناعي
- مريم العقيل: نسعى لتطوير الهيكل الإداري للدولة ومكافحة الفساد مع إعادة النظر في الخدمات من خلال تطويرها من خلال الوزارات التي تقدمها
-الخدمات يكون تطويرها من خلال اتسامها بالمرونة وتغيير السياسات الخاصة بها
-نطوير الهيكل الإداري للدولة من خلال إلغاء جهات ودمج أخرى مع بعضها البعض
-هدفنا تحسين جودة القوى العاملة ومستوى تدريبها وهذا ينعكس على مستوى تقديمها للخدمة وهذا يوفر وظائف للمواطنين في القطاع الخاص الذي ستتاح له فرصة الاستفادة من العمالة الوطنية
-الكويت كانت في المرتبة 84 دولياً في مكافحة الفساد والآن نحن بالمرتبة 73 والهدف الوصول الى المرتبة 62 خلال السنوات المقبلة في مؤشر مكافحة الفساد
- وزير المالية : هناك 29 مبادرة نستهدف بها 16 جهة و8 وزارات لتحسين بيئة الأعمال وفق آلية معينة
-نسعى لجذب الاستثمار المباشر والشركات العالمية وتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل نظام الرواتب وتحسين مستوى العمالة الوطنية في القطاع الخاص وإبقاء العمالة الوافدة الماهرة
-مساهمة القطاع الخاص بالناتج تعادل 12 مابار دينار حالياً وتسعى لرفعها إلى 15 مليار في عام 2025
-سعر التعادل بالنسبة لبرميل النفط في الميزانية حالياً 90 دولاراً ونسعى لخفضه إلى 70 دولارا
-هناك اجتماعات متواصلة بين 16 جهة حكومية ونعمل على إعادة تسعير السلع غير الأساسية وتمويل برنامج الإسكان ودعم وتعزيز الصناعة الوطنية
- وزير النفط: توجيهات صاحب السمو بإجراء حوار بين السلطتين وتفضل سموه بقضية العفو وتكليف سموه للسلطات الثلاث بهذا الأمر خلق أجواء إيجابية لتحقيق طموحات أهل الكويت
-برنامج عمل الحكومة يتكون من 4 محاور هي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة القطاع العام وتأهيل رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية
- احتياطي النفط في الدولة 10 % من إجمالي احتياطي المخزون العالمي
- لدينا شريط ساحلي بطول 50 كيلومتراً وهو من المقومات الجغرافية للدولة والموقع الاستراتيجي للكويت بحدودها البربة له دور محوري على طريق الأسواق
-اختلالات الميزانية تحتاج إعاة هيكلة الاقتصاد الوطني والمالية العامة حيث وصل العجز التراكمي المتوقع ما بين 45 إلى 60 مليار دينار خلال السنوات القادمة
-عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع نمو الناتج المحلي ونعاني من انخفاض انتاجية القطاع العام وتداخل المهام التشغيلية في الجهات الحكومية
-تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي من خلال تحسين بيئة الأعمال ودعم نمو القطاع الخاص وتنمية سوق العمل واستدامة المالية العامة
-إعادة هيكلة القطاع العام من خلال تطوير الهيكل الإداري للجهات الحكومية وكيفية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
-تطوير رأس المال البشري من خلال إصلاح منظومة التعليم وتطوير الرعاية الصحية وتمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة
-تحسين البنية التحتية يكون من خلال تحسين كفاءة إدارة البنى التحتية وتطوير نطام الطاقة المستدامة.. وهناك 86 مبادرة مقسمة على 11 ركيزة وإنشاء لجنة في مجلس الوزراء لمتابعة برنامج عمل الحكومة
- مجلس الأمة ينتقل إلى بند مناقشة برنامج عمل الحكومة حيث تقدم الحكومة عرضاً مرئياً عن برنامج عملها
- وزير الإسكان: شكراً للمجلس على إقرار هذا القانون الذي سيساعدنا في إنجاز المشاريع ونعد الجميع بزيادة التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله بمجرد توفير الاعتمادات والميزانية الخاصة بالمدينة
- صالح المطيري: يجب الانتباه إلى قضية التوزيعات ونطلب من رئيس الوزراء الالتفات لهذه القضية وما حصل في جنوب سعد العبدالله حيث كان يتم التوزيع الأسبوعي بأعداد لا تتجاوز 200 قسيمة
- مجلس الأمة يوافق على قانون إلغاء الرقابة المسبقة على أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالمداولة الثانية بموافقة 46 عضواً ورفض 7 من أصل الحضور البالغ 53 ويحيله للحكومة
- مجلس الأمة ينتقل إلى بند استكمال مناقشة تقرير اللجنة الإسكانية حول إلغاء الرقابة المسبقة على أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية
- عبدالله المضف: سأمتثل لرأي المجلس ولم نظلم أحداً ووصفنا كل شيئ أمام الناس وسأظل باراً بقسمي وشكراً للجميع
- مجلس الأمة يجدد الثقة بوزير الأشغال العامة علي الموسى بعد التصويت على الطلب حيث وافق على الطلب 21 نائباً ورفضه 22 نائباً من أصل الحضور البالغ 43
- خليل الصالح معارضاً لطرح الثقة: رأيتُ من الوزير نوايا إصلاحية منذ أول توليه منصبه وتحرك لمواجهة الفساد.. وقضية الإعدام السياسي لا يجب أن تمارس والوزير تم مدحه من الزملاء والنائب المستجوب أشاد بأدائه فكيف يتم التوجه للإطاحة به في أول 3 أسابيع من عمله
- مرزوق الخليفة مؤيداً لطرح الثقة: توزيع المزارع يكون للأقارب ثم يتم بيعها بمبالغ طائلة وهذا ناتج عن فساد المسؤولين في هيئة الزراعة فكيف يتم توفير الأمن الغذائي ومسؤولية الوزير تكون قائمة من لحظة استلام مهامه الرسمية وهو يتستر على مسؤولين فاسدين؟
- يوسف الغريب معارضاً لطرح الثقة : الوزير علي الموسى لم يأخذ الوقت الكافي لمعالجة المشاكل فكيف يتم استجواب وزير لم يمض على توزيره سوى 22 يوماً فقط وأنا زاملته سابقاً ولم أجد منه سوى خوفه ومحبته لبلده وحرصه على المصلحة العامة
- شعيب المويزري مؤيداً لطرح الثقة: اتهموني في ذمتي المالية وأدعوا أن من يعمل معي تسلم مزارع منذ عام 2014 ولم أكن وزيراً وتعرضوا لأسرتي لذلك هذا الاستجواب مستحق وأبلغت الوزير أن موقفي سيكون سياسياً لأن الإحالة لم تكن كما يجب وبدون مستندات متكاملة ونحن ننشد الإصلاح
- رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يفتتح الجلسة التكميلية ويستهل الجلسة بمناقشة والتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الأشغال