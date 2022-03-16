بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى علي الموسى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب، أشاد فيها سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده المقنعة على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن الغالي من قبل السادة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8/3/2022 وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ 16/3/2022 سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى علي الموسى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب، أشاد فيها سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن الغالي من قبل السادة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8/3/2022 وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ 16/3/2022 مبتهلا سموه إلى الباري عز وجل أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.