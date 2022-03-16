علي إبراهيم

عقدت غرفة التجارة وصناعة الكويت صباح اليوم اجتماع الهيئة العامة الثامن والخمسين، والتي ترأسها رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد الصقر.

وقال الصقر ان وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان وعدنا بأنه خلال أقل من شهرين سيرفع قرار تثبيت الأسعار، مبينا أنه قد يكون في منتصف شهر رمضان.

وأضاف الصقر:" نحن في غرفة التجارة نقدر تماما النوايا الطيبة والمشاعر الإنسانية لمن ينادون بتحديد الأسعار، لكننا في الوقت ذاته نعلم علم اليقين ان هذه السياسة لا تؤدي الى النتائج التي يرمون اليها، ونعرف تماما ان السياسة الافضل للحد من الانعكاسات الاجتماعية السلبية لارتفاع الاسعار هي الانفتاح على كل الأسواق وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار بأي وجه كان.



وقال إن عدد أعضاء الغرفة بلغ في عام 2021 حوالي 47.11 ألف عضو، مقابل 51.4 ألف عضو في 2020، و 65 ألف عضو في 2019.