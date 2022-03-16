دوري كرة السلة النساء وصل للمباراة النهائية





تدخل غدا الخميس منافسات دوري كرة القدم للصالات رجال التي تقام ضمن دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي الجولة الثانية بعدما انطلقت امس بإقامة اربع مواجهات تجمع الجامعة الأسترالية مع كلية الكويت للعلوم بينما يلتقي الجامعة الأمريكية مع كلية الكويت التقنية، ويتقابل جامعة الكويت مع كلية الجونكوين وتختتم الجولة بلقاء جامعة الكويت أمام التطبيقي.

ختام السلة



وشهد منافسات كرة السلة نساء اقامة المباراة النهائية بعدما أقيمت امس مواجهات الدور قبل النهائي حيث التقى فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي المرشح الاول للقب مع جامعة الكويت ثالث التصنيف، وفي المباراة الأخرى جمعت جامعة الخليج مع الجامعة الأمريكية.



وتفتتح غدا «الخميس» منافسات الجولة الثالثة لدوري كرة الطائرة رجال بإقامة مواجهتين تجمع الاولى الجامعة الأمريكية بالعلامة الكاملة 6 نقاط مع الأسترالية بدون رصيد، وفي الثانية يواجه فريق اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية 3 نقاط من فوز وهزيمة، جامعة الخليج بنفس الرصيد من فوز وهزيمة ايضا.

قدم صالات



وفي اطار الالعاب النسائية، تقام الجولة الثالثة لدوري كرة القدم النسائي للصالات بمواجهتين الاولى تجمع فريق جامعة الخليج صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط من فوزين مع الجامعة الاسترالية الذي لعب مباراة واحدة وتلقى هزيمة، وفي اللقاء الثاني يتقابل التعليم التطبيقي والتدريب بدون رصيد من مباراة واحدة مع الجامعة الأمريكية بنقطة واحدة من مباراتين، وواصل فريق جامعة الخليج مسلسل الانتصارات بتحقيق الفوز الثاني على التطبيقي بثلاثة اهداف مقابل هدفين، بينما فرض التعادل نفسه على لقاء الأمريكية مع جامعة الكويت.

تمهيدي القدم



اختتمت امس منافسات الدور التمهيدي الاول لدوري كرة القدم العشبي بتأهل التعليم التطبيقي بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الاولى وجاء فريق كلية القانون في الترتيب الثاني، بينما تأهل فريق اكاديمية سعد العبدالله كبطل للمجموعة الثانية وحل الجامعة الأمريكية في الترتيب الثاني، وحافظ فريق كلية الكويت للعلوم على صدارة الثالثة وجاء الخليج في الترتيب الثاني، وخطف فريقا كلية الجونكوين والجامعة الاسترالية بطاقتي التأهل لدور الثمانية كأفضل ثالث لتقام الاحد المقبل مواجهات دور الثمانية، حيث يلتقي التطبيقي مع الجونكوين، وسعد العبدالله مع الاسترالية، والكويت للعلوم مع الأمريكية، والخليج مع القانون.