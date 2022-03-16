الخميس: تضمن محاضرات مفتوحة لطرح أحدث العلاجات الطبية والدوائية لمرض الشلل الرعاش



عبدالكريم العبدالله

نظمت اللجنة الاجتماعية الرياضية لجمعية العلاج الطبيعي الكويتية، بالتعاون مع جمعية مشرف التعاونية، فعالية اليوم المفتوح، لمرضى الباركنسون.

وقالت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس، إن اليوم المفتوح تضمن محاضرات مفتوحة لطرح أحدث العلاجات الطبية والدوائية لمرض الشلل الرعاش او الباركنسون ودور العلاج الطبيعي مع الباركنسون واخر ما توصلت اليه الابحاث الاكلينيكية في التعايش مع المرض بالاضافة لمشاركة العديد من التخصصات الاخرى التي تهتم بمرضى الشلل الرعاش ، وجاءت أبرز المشاركات من قبل قسم الجهاز العصبي وقسم العلاج الطبيعي وقسم الاغذية والاطعام وقسم الصيدلة بمستشفى ابن سينا ، وكذلك قسم النطق والبلع التأهيلي وقسم العلاج بالعمل بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.

وذكرت ان اليوم المفتوح ايضا شمل جلسة علاجية جماعية والعديد من المسابقات التنافسية مع تواجد عدد من التخصصات الطبية والفنية في مكان واحد ، حيث تم الاستماع لاقتراحات المشاركين ومن يرعاهم والاجابة على كافة استفساراتهم حول مرض الباركنسون ، كما تم استخدام تقنية التواصل المرئي بعيد المدى مع الدكتورة ولاء كامل (اخصائي اعصاب - متخصصة في علاج الباركنسون) التي تعذر حضورها شخصيا لدواعي السفر المفاجئ وقامت بالاجابة على اسئلة الحضور حول المرض مع تقديم محاضرة مسجلة عبر الانترنت.