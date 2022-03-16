أول أكاديمية كرة قدم مخصصة لإعداد وصقل المواهب الشبابية وتمكينهم رياضياً في الكويت

الأكاديمية تهدف إلى رفع مستوى كرة القدم في البلاد إلى مستويات احترافية عالية بقيادة فريق من المدربين المعتمدين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

تباشر الأكاديمية برامجها في الكويت نهاية عام 2022 وتوفر ست منح دراسية لمعسكرات لاليغا الصيفية في مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لاليغا (LaLiga) لمحترفي كرة القدم والمجموعة النمساوية لتطوير الأعمال (ABDG Sport) وهي مجموعة تنموية مقرها الكويت، عن توقيعهما اتفاقية شراكة لإطلاق «أكاديمية لاليغا الكويت» لتكون أول أكاديمية كرة قدم مخصصة لإعداد وصقل المواهب الشبابية وتمكينهم رياضيا في الكويت، هدفها رفع مستوى كرة القدم في البلاد إلى مستويات احترافية عالية بقيادة فريق من المدربين المعتمدين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



وقد أقيم حفل الإطلاق ضمن مؤتمر صحافي عقد في فندق فور سيزونز الكويت، تحت رعاية وحضور سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل مورو أغيلار، والسفير السابق لمملكة إسبانيا لدى الكويت سيزار البا فوستر، كما حضر حفل الإطلاق كل من عبدالله العجرش المدير التنفيذي في المجموعة النمساوية لتطوير الأعمال، ومايتي فينتورا العضو المنتدب لاليغا - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيفين ديلابلاس هارو - مدير تطوير الأعمال الإقليمي في المجموعة النمساوية لتطوير الأعمال، إلى جانب حضور ممثلي المجموعة النمساوية لتطوير الأعمال، وممثلي رابطة الدوري الإسباني لاليغا، وديبلوماسيين ومسؤولين في مجال الرياضة وكرة القدم في الكويت، ولاعبي كرة القدم محليين بارزين وكبار الشخصيات من كلا القطاعين العام والخاص في الكويت.



وبموجب الاتفاقية، تنضم أكاديمية لاليغا الكويت إلى قائمة تسع أكاديميات لاليغا حول العالم، منتشرة في الهند والصين والإمارات العربية المتحدة واثنين في الولايات المتحدة وكندا وإندونيسيا وروسيا وڤيتنام.



ومن خلال تركيزها على التدريب الشامل للاعبين، طورت لاليغا في السنوات السبع الماضية أكثر من 500 مشروع رياضي ودربت أكثر من 175.000 لاعب وفق منهجية فريدة أعدها قسم المشاريع الرياضية في الرابطة.



ومن المقرر أن تباشر الأكاديمية برامجها في الكويت في نهاية عام 2022، ولكن قبل ذلك، في مايو من هذا العام، سيشهد ستاد جابر الأحمد الدولي انتعاشا، حيث سيستضيف حدثا بتنظيم من الرابطة يقوم خلاله مدربو الليغا باختيار المواهب الكويتية الشابة الواعدة للانضمام إلى الأكاديمية وذلك عبر فرصة تمكنهم من الحصول على إحدى المنح الدراسية للالتحاق ببرنامج مدته عام دراسي كامل ضمن برنامج لاليغا الجديد للمبتدئين والذي سيتم تنفيذه في مجمع مدريد الرياضي: مواهب لاليغا وأكاديمية لاليغا هما برنامجان يجمعان بين التدريب الرياضي والتعليم الأكاديمي مع توفير ست منح دراسية لمعسكرات لاليغا الصيفية في مدريد.



وبهذه المناسبة، قال عبدالله العجرش المدير التنفيذي في المجموعة النمساوية لتطوير الأعمال: «ستكون هذه الشراكة بين لاليغا ومجموعة تطوير الأعمال النمساوية حيوية لتحسين صناعة الرياضة في الكويت، بهدف تشكيل جيل المستقبل من لاعبي كرة القدم (ذكورا وإناثا)، وسيساعد هذا المشروع كرة القدم الكويتية على الوصول إلى أعلى المعايير التي حددتها بالفعل البطولات الأوروبية الكبرى بقيادة الليغا.



علاوة على ذلك، سيتماشى هذا المشروع مع أهداف الأمم المتحدة المستدامة لعام 17 والتي تتضمن بعدا تعليميا مهماً من بين جوانب أخرى».



من جانبها قالت مايتي فينتورا العضو المنتدب لاليغا - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن هذه الاتفاقية تعني إدخال العلامة التجارية لاليغا وقيمها إلى الكويت، ما يعكس التزامنا بالمساعدة في تطوير كرة القدم في البلاد.



من خلال الأكاديمية وبرامجنا، التي ستكون تحت إشراف مدربي لاليغا الذين هم على استعداد لأعلى مستوى، نريد المساعدة في إنشاء مسار تطوير من شأنه أن يساعد اللاعبين الشباب على أن يصبحوا محترفين».



بدوره قال كيفين ديلابلاس هارو - مدير تطوير الأعمال الإقليمي في المجموعة النمساوية لتطوير الأعمال: «تعتبر أكاديمية لاليغا الكويت مشروعا فريدا من نوعه سيضم مرفقا على مستوى عالمي في حين أن جميع ملاعبنا ستلبي معايير الفيفا (FIFA) من حيث المساحة وجودة العشب، وسيكون لدينا ملعب داخلي للتمكن من لعب كرة القدم على مدار السنة».

عن «لاليغا»:

منظمة عالمية، مبتكرة ومسؤولة اجتماعيا، رائدة في قطاع الترفيه والتسلية.



هو اتحاد رياضي خاص يتألف من 20 ناديا في «LaLiga Santander«و22 ناديا في»LaLiga SmartBank»، وهو المسؤول عن تنظيم المسابقات الوطنية لكرة القدم للمحترفين.



مع أكثر من 150 مليون متابع عبر 17 منصة بـ 20 لغة مختلفة، يقع مقرها الرئيسي في مدريد (إسبانيا)، وهي تتواجد في 41 دولة من خلال 11 مكتبا و44 مندوبا.



تنفذ الرابطة نشاطها الاجتماعي من خلال مؤسستها، وكانت أول دوري كرة قدم محترف في العالم يؤسس دوريا للاعبي كرة القدم لذوي التحديات الذهنية: «LaLiga Genuine Santander».

للمزيد من المعلومات: www.laliga.com/en-ES

عن المجموعة النمساوية لتطوير الأعمال:

تأسست المجموعة النمساوية لتطوير الأعمال (ABDG) في عام 2006، وهي الآن في طليعة مبادرات تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



تهدف المجموعة إلى تحقيق النمو في الدولة من خلال قوة ريادة الأعمال ومبادرات المشاريع الرئيسية التي ستساعد الدولة وسكانها على النمو والازدهار.



لهذا السبب قررت المجموعة من خلال ABDG Sports، تقديم أعلى مستوى من الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للرياضيين.



يعد تعزيز التكامل الاجتماعي وبين الجنسين وتعزيز النشاط البدني من أجل أسلوب حياة أكثر صحة أمرا ضروريا أيضا في رؤية الشركة.