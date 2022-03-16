حيازتها من سندات الخزانة قفزت لمستوى 50.6 مليار دولار.. لتحل بالمرتبة الثانية عربياً بعد السعودية





علاء مجيد

رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر يناير الماضي بنسبة 9.05% على أساس شهري بمقدار 4.2 مليارات دولار، وبذلك تحتل الكويت المرتبة الثانية خليجيا، ويأتي هذا الارتفاع للشهر الثالث على التوالي بعد الارتفاع الذي حدث في الأشهر الثلاثة الماضية.



وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، فقد بلغت قيمة حيازة الكويت من السندات الأميركية خلال يناير الماضي 50.6 مليار دولار مرتفعة عن مستويات ديسمبر الماضي البالغة 46.4 مليار دولار.



وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 13.43 مليار دولار فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 37.14 مليار دولار.