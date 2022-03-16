بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق سائلا سموه المولى تعالى أن يمتعه بوافر الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.