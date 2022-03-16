مريم بندق

قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجّه إدارة الفتوى والتشريع والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تضمين مشروع القانون الخاص بصرف المنحة المالية للمتقاعدين نصا يضمن عدم استقطاع أي جهة دائنة من قيمة المكافأة المخصصة للمتقاعدين وأن تصرف كاملة لمستحقيها.



وقال المزرم في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية باستفادة المتقاعدين من نجاحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



وأضاف أن سمو رئيس مجلس الوزراء وجّه وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ارتفاع مصطنع في الأسعار لاسيما مع الأوضاع التي يشهدها العالم وصرف مكافأة المتقاعدين وقرب حلول شهر رمضان المبارك.



ونقل المزرم عن سمو رئيس مجلس الوزراء إشادته بكل الجهود التي قدمها المتقاعدون طوال عملهم في الجهاز الحكومي أو القطاع الخاص، مؤكدا دورهم الوطني والاجتماعي في خدمة الكويت وشعبها.