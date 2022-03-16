قال البيت الأبيض إنه سيعاود فتح أبوابه للجمهور بعد إغلاقه لمدة عامين وسط تفشي فيروس كورونا، وأفادت تقارير بأن مبنى الكونجرس (الكابيتول) يدرس خططا أيضا في هذا الصدد.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه سيفتح أبوابه للزيارات بداية من 15 أبريل نيسان لمدة يومين أسبوعيا. مضيفا أن وضع الكمامات ليس إجباريا، فيما منع المصابين بفيروس كورونا من الحضور.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصدر لم تصرح باسمه، أن الكونجرس يدرس أيضا معاودة فتح أبوبه تدريجيا بدءا من 28 مارس آذار، وسيفتح بشكل كامل بحلول التاسع من سبتمبر أيلول.

وتأتي الخطوات تلك هذا الربيع بسبب استمرار انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد ارتفاعها ارتفاعا حادا بسبب المتحور أوميكرون، على الرغم من تزايد حالات الإصابة في أوروبا والصين، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث موجة أخرى من الجائحة.

وقال البيت الأبيض إنه "سيستمر الأبيض في مراقبة وضع فيروس كورونا عن كثب مع التوجيهات التي تستند إلى توصيات من المراكز الأمريكية لمكافحة على الأمراض والوقاية منها ومسؤولي الصحة العامة الآخرين والخبراء الطبيين.. وسيوفق الأوضاع وفقا لذلك".

وقال بايدن في تغريدة على موقع تويتر "لقد أحرزنا تقدما هائلا في معركتنا ضد فيروس كورونا، ولكن لم ينته عملنا بعد".