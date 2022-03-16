تستضيف دار الأوبرا السلطانيّة مسقط، بسلطنة عمان، باليه "كسارة البندق" للمؤلّف الموسيقي الروسي تشايكوفسكي يومي الخميس والجمعة المقبلين في عرض من تقديم دار أوبرا تبليسي ومسرح الباليه الوطني، والرقصات من تصميم نينا أنانيا شفيلي وآليكسي فاديتشي تحت قيادة آلفتينا إيوفيه.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء ، تعد "كسّارة البندق" أحد أكثر عروض الباليه المطلوبة للعرض في العالم بفضل موسيقى تشايكوفسكي الشهيرة، التي ألّفها الموسيقي الشهير عام 1892 مقتبسا فكرتها من قصة للكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذي وضعها بعد قراءته لقصة لأرنست هوفمان.

وتعد من الأعمال الكلاسيكية التي ترتبط بالشتاء، فلاقت نجاحا كبيرا عند عرضها، وزاد من ذلك الأداء الرائع الراقصون الذين تروي أجسادهم قصّة دمية مسحورة دبّت فيها الروح، في أجواء حلمية باهرة، والمعركة السحرية التي تجري بين الفئران والجنود والألعاب في مملكة الحلويات المشهورة، وظهور جنية السكر وكلارا بطلة القصة.