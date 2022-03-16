أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن أنها ستعيد فتح حدود بلادها أمام السائحين بدءا من 12 نيسان/أبريل المقبل.

وستُفتح الحدود أولا أمام السياح الأستراليين، قبل أن يتمكن القادمون من دول الإعفاء من التأشيرة، بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، من الوصول اعتبارا من أول أيار/مايو.

وقالت أردرن: "نحن مستعدون للانتقال بأمان إلى فصل جديد من إدارتنا للجائحة".

وسيحتاج الزائرون إلى التطعيم ونتيجة سلبية لاختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل المغادرة، ولن يحتاجوا إلى العزل عند الوصول ، ولكن سيخضعان لاختبارين آخرين للكشف عن الإابة بالفيروس خلال فترة وجودهم في نيوزيلندا.

ومن المرجح أن يتم تقديم انفتاح أوسع على بقية العالم اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك بعد.

وكان لدى نيوزيلندا عدة خطط لإعادة فتح حدودها تأخرت أو تغيرت خلال الجائحة. وتم إغلاق حدود البلاد أمام جميع الزوار تقريبا منذ آذار/مارس .2020