دعا "اتحاد المصارف العربية" إلى إطلاق منصة قومية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة مثل توفير المعلومات والبيانات وإجراءات الترخيص وتأسيس الشركات وتمويل سلاسل الإمداد.

جاء ذلك في ختام مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - رؤية 2030" الذي جرى تنظيمه في مدينة الأقصر بصعيد مصر، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وجامعة الدول العربية.

وأصدر المؤتمر في ختام أعماله التي استمرت من 13 وحتى 15 من الشهر الجاري، مجموعة توصيات، منها قيام البنوك المركزية بصياغة ووضع السياسات اللازمة لتوجيه وتحفيز البنوك نحو ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة .

وطالب المؤتمر البنوك بتخصيص نسبة من إجمالي محافظها الائتمانية لتوجيهها لهذه المشروعات وتأسيس قطاعات داخلية متخصصة سواء علي مستوي الائتمان او المخاطر.

وشدد على ضرورة توفير أليات لضمان مخاطر الائتمان ونظم المعلومات الائتمانية وتعزيز كفاءة وزيادة أعداد الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي ونشر ثقافة ريادة الاعمال والثقافة المالية بين فئات المجتمع عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال خاصة.

ودعا المؤتمر إلى مراجعة السياسات الائتمانية ومعدل قبول المخاطر وتغيير الثقافة الداخلية فيما يتعلق بالقدرة علي قبول المخاطر مع التبسيط والمرونة في اجراءات المنح وعدم المبالغة في الحصول على الضمانات من العملاء ، ودراسة تطورات الأسواق العالمية والمحلية للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والعمل على إيجاد الدعم التمويلي الملائم لمواجهة هذه الصعوبات، مع متابعة وتقوية جودة المحافظ الائتمانية خاصة فى ظل استمرار تداعيات كورونا.

كما طالب بصياغة قوانين وسياسات تتضمن حوافز ضريبة وغير ضريبية لهذه المشروعات مع وضع إجراءات ميسرة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وتحفيزهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي.