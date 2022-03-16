نجحت شركة الاستثمار المالي الأمريكية بلاكستون في شراء 49% من مبنى وان منهاتن ويست الإداري الذي يتكون من 67 طابقا مقابل 85ر2 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المبنى يوجد في منطقة غرب مانهاتن على شارعي ناينث أفنيو و33 ستريت ومملوك لكل من بروكفيلد الأمريكية للاستثمار المالي وجهاز قطر للاستثمار ويوجد على مساحة 7 أفدنة.

وقال بن برون الشريك الإداري في بروكفيلد إن البيع الجزئي لمبنى وان مانهاتن ويست والاهتمام الذي حظي به منذ طرحه للبيع في السوق يمثل مؤشرات واضحة على أن المباني الإدارية عالية الجودة تحظى بطلب قوي في أعقاب الجائحة" في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد.