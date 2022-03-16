ذكرت وسائل إعلام محلية أن بطولات التنس ستعود إلى أوكلاند في يناير كانون الثاني 2023 بعد غياب دام عامين حيث بدأت نيوزيلندا تخفيف القيود الصارمة التي فرضتها للحد من انتشار جائحة كوفيد-19. وأقيمت آخر بطولة للسيدات كانت تظهر بانتظام في جدول بطولات المحترفات في الأسبوع الأول من الموسم الجديد في أوكلاند في 2020 وفازت بها سيرينا وليامز الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وتستضيف أوكلاند أيضا بطولة للرجال قبل أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال روهان وست المسؤول البارز عن التنس في أوكلاند "حصلنا على دفعة معنوية بعد صدور الكثير من التقارير الحكومية مؤخرا بشأن الوضع الصحي ولذلك نشعر بثقة كبيرة في قدرتنا على العودة لاستضافة بطولات للتنس في 2023.

"كما حصلنا على دعم هائل من اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد المحترفات لضمان قدرتنا على تنظيم بطولات في يناير".

وقال وست إن بطولة السيدات ستقام في الفترة من الثاني إلى الثامن من يناير بينما ستقام بطولة الرجال بين التاسع و14 يناير قبل أستراليا المفتوحة.