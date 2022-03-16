twitter facebook whatsapp viber telegram email الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: 3 توجيهات لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية بإستفادة المتقاعدين من نجاحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأربعاء 2022/3/16 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2607 A+ A- استمع مريم بندق أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم انه لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية بإستفادة المتقاعدين من نجاحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد 3 توجيهات جاءت كما يلي: