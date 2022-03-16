مريم بندق

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم انه لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية بإستفادة المتقاعدين من نجاحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد 3 توجيهات جاءت كما يلي:



