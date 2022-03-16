أقرّ أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 الثلاثاء بالإجماع قرارا اقترحته تركمانستان يهدف إلى تعزيز ركوب الدراجات الهوائية في العالم من أجل مكافحة الاحترار.

هذا القرار غير الملزم، على غرار كل النصوص التي تعتمدها الجمعية العامة، "يدعو جميع الدول الأعضاء إلى دمج ركوب الدراجات الهوائية في شبكة النقل العام، في المناطق الحضرية والريفية في البلدان النامية والمتقدمة".

كما يطلب القرار من هذه الدول "تحسين السلامة المرورية وتعزيز استخدام الدراجات الهوائية من الأفراد والشركات من أجل زيادة رحلات الدراجات، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة".

إلى ذلك، يشجع القرار "الدول الأعضاء على إيلاء اهتمام خاص لركوب الدراجات الهوائية في استراتيجيات التنمية الشاملة، بما في ذلك خدمات تقاسم الدراجات".

كما يوصي القرار الدول الأعضاء "بتضمين الدراجات الهوائية والبنية التحتية المرتبطة بها التي تربط المجتمعات في سياسات وبرامج التنمية على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني ودون الوطني"، مع تحديد أن ذلك يجب أن يحصل "بحسب إمكانات" الدول الأعضاء.