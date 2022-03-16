فتشت الشرطة الألمانية في مدينة شتاده بولاية سكسونيا السفلى أربع شقق لخمسة من رجال الشرطة يشتبه في ضلوعهم في تزييف بطاقات تطعيم كورونا.

وأضافت الشرطة أن شرطة روتنبورج تتولى التحقيقات في القضية لأن المشتبه بهم من أفراد الشرطة.

ويواجه أفراد الشرطة الخمسة31/ و32 و35 و40 و44 عاما/ اتهامات بأنهم استخدموا بأنفسهم بطاقات التطعيم المزيفة ووزعوها على أشخاص آخرين أيضا، وأضافت الشرطة أنه تم إعفاؤهم من العمل وسيخضعون لإجراءات جنائية وتأديبية.

وحرزت الشرطة خلال التفتيش أدوات يمكن استخدامها في إعداد شهادات تطعيم مزيفة بالإضافة إلى وساط تخزين وهواتف نقالة وأجهزة لابتوب.

وذكرت الشرطة أن تحليل محتويات الأجهزة المضبوطة والتحقيقات الأخرى لا تزال جارية.