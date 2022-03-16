أعلن برشلونة الاسباني لكرة القدم أن منصة البث الصوتي سبوتيفاي السويدية ستصبح الراعي الرئيسي الجديد للنادي للمواسم الأربعة المقبلة، وسيتم وضع اسمها بجانب اسم ملعبه "كامب نو" الأسطوري.

وأفاد النادي الكاتالوني في بيان "سيظهر اسم الشركة في الجزء الأمامي من القمصان المخصصة للمباريات والتمارين لفرق كرة القدم الأولى للرجال والسيدات. ولأول مرة، سيكون للملعب شريكاً وسيطلق عليه اسم +سبوتيفاي كامب نو+".

ولم يكشف برشلونة عن العائدات المالية للصفقة التاريخية مع الشركة السويدية، ولكن وفقًا للعديد من وسائل الإعلام الكاتالونية المتخصصة يبلغ العقد حوالي 70 مليون يورو لكل موسم على مدار أربع سنوات، مما يجعل منه عقد الرعاية الأعلى في عالم الكرة المستديرة

ومع ذلك، يتوجب على ادارة برشلونة أن تطرح هذه الاتفاقية على التصويت على ممثلي "سوسيوس" (المؤيدون-المساهمون في النادي) خلال الاجتماع العام غير العادي الذي سيتم تنظيمه افتراضياً في 3 نيسان/أبريل المقبل وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وستظهر علامة سبوتيفاي التجارية على قمصان الفريق الأول للرجال والسيدات اعتباراً من حزيران/يوليو لمدة أربعة مواسم، وعلى قمصان تدريب الفريقين لمدة ثلاثة مواسم.