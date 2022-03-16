كشف نادي شالكه الألماني عن عجز قدره 8ر17 مليون يورو (5ر19 مليون دولار) في عام 2021، فيما خفض النادي التزاماته المالية بواقع 5ر33 مليون يورو.

وذكر الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني أن العجز يأتي متوافقا مع توقعاته منذ الصيف ويعتبر بمثابة تحسنا كبيرا في أحوال النادي رغم الهبوط من الدوري الممتاز (بوندسليجا) الأمر الذي أدى إلى انخفاض دخل الفريق من النقل التليفزيوني، بالإضافة إلى قيود فيروس كورونا المستجد.

ومع اتباع سياسة تقشف صارمة وبيع لاعبين، جاء العجز أقل بكثير من 6ر52 مليون في عام 2020، وانخفضت الميزانية من 80 مليون يورو إلى 20 مليون يورو.

وقالت كريستينا رول هامرز، عضو المجلس الإشرافي والمسؤولة عن الشئون المالية، إن تخفيض إجمالي المتطلبات بواقع 5ر33 مليون يورو إلى 5ر183 مليون يورو جاء كدليل على سير النادي في الاتجاه الصحيح.

وأضافت أن إنهاء الشراكة مع الراعي الرئيسي "جازبروم" بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لن يكون له تأُثير على خطط النادي في موسم /2022 2023، وذلك رغم أن الراعي الجديد" فيفاويست" لن يدفع أكثر من شركة الطاقة الروسية العملاقة.

ويسعى شالكه للعودة مجددا إلى الدوري الممتاز (بوندسليجا) الأمر الذي سيضيف للنادي عائدات البث التليفزيوني، لكنه حاليا بعيد عن المراكز المؤهلة للصعود بفارق أربع نقاط .

وأوضحت رول هامرز: "إذا نظرت إلى الطريقة التي واجهنا بها التحديات التي مررنا بها منذ هبوطنا، بما في ذلك تخلينا عن الراعي الرئيسي خلال الموسم، فإن ذلك يشعرني بالتفاؤل".

وتابعت: "شالكه سويا وبوجود 160 ألف عضو وملايين المشجعين، لديه قوة كبيرة ونحن نعمل من اجل العودة داخل وخارج الملعب".