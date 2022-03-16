تدعو إندونيسيا صندوق النقد الدولي إلى إقامة صندوق للأزمات الصحية العالمية وإلى تولي دور إعداد الموارد المالية للطوارئ الصحية العالمية المقبلة.

وقال وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي صادقين ، في ندوة الخبراء خلال قمة أعمال رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) التي نقلتها خدمة بلومبرج لايف، إن صندوق النقد الدولي يمكن أن يمدد تفويضه لما هو أكثر من الاستجابة للأزمات الاقتصادية والنقدية إلى التصدي للتحديات في تمويل تدابير الصحة الدولية.

يدعو أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إلى مزيد من المساواة في البنية التحتية الصحية العالمية بوصفها إحدى أولوياتها الرئيسية فيما تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين العام الجاري.

وهذا يشمل جعل الدول تنسق بروتوكولات الصحة وتوزيع القدرة البحثية والتصنيعية للمنتجات الطبية.

وقال صادقين "المال ليس كافيا.. نحن بحاجة أيضا إلى إرساء آلية حيث يمكن لكل دولة الوصول للإجراءات الطبية المضادة وليس فقط اللقاحات ولكن أيضا التشخيص والعلاج".