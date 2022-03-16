قال الفنان المصري القدير توفيق عبدالحميد، إنه انتهى حتى الآن من تصوير أكثر من نصف مشاهد دوره في مسلسله الجديد "يوتيرن"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل2022.

وأضاف عبد الحميد - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه يواصل حاليا تصوير مشاهد دوره في أماكن متفرقة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، مضيفا أنه انتهى حتى الآن من تصوير أكثر من نصف مشاهده، حيث يجسد شخصية والد الفنانة ريهام حجاج.

وتابع عبدالحميد: "أعيش حالة من الترقب والانتظار والقلق أيضا مع هذا المسلسل، خاصة أنه يأتي بعد ابتعادي عن المجال لأكثر من 12 عاما"، وقال : "أتمنى أن أكون عن حسن ظن جمهوري، وأن يلقى دوري بالمسلسل القبول لدى المشاهدين، لأن هذا العمل سيحدد مصيري خلال الفترة المقبلة من العودة للتمثيل مرة أخرى أو الاعتزال".

مسلسل "يوتيرن" بطولة كل من ريهام حجاج، وكريم قاسم، وعبير صبري، وصفاء الطوخي، ومحمد كيلاني، ومحمود حجازي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

يشار إلى أن آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها عبد الحميد، كانت مسلسل "سي عمر وليلي أفندي"، الذي قدمه عام 2010، بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم: دلال عبد العزيز، وهالة فاخر، وأحمد مراد، وميمي جمال، وياسر فرج، ومروة عبد المنعم، ويوسف فوزي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد نبيه.