ذكرت وزارة الصحة التايلاندية أنه سيتم إضافة عقاري "مولنوبيرافير" الذي تنتجه شركة "ميرك"، و"باكسلوفيد" الذي تنتجه شركة "فايزر" إلى قائمة الأدوية، المستخدمة لعلاج مرضى كوفيد19-، المعرضين للخطر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء إنه سيتم استخدام العقارين لعلاج المرضى المسنين وهؤلاء الذين يعانون من أمراض معدية خطيرة، طبقا لما ذكره سومساك أكسيلب، المدير العام بوزارة الخدمات الطبية، في بيان.

ووصل دواء "مولنوبيرافير" إلى تايلاند،وسيتم توزيعه على المستشفيات الأسبوع المقبل.

وتعمل الحكومة لإبرام عقد شراء عقار "باكسلوفيد"، الذي من المقرر أن يصل الشهر المقبل.

وجاء في بيان الحكومة أن المرضى الذين يعانون من أعراض بسيطة أو معتدلة، لا يحتاجون إلى مضادات فيروسات.

وتستخدم تايلاند الآن دواء "فافيبيرافير"بوصفه الدواء الرئيسي لعلاج مرضى كوفيد، المعرضين للخطر.