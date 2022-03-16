أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش موعد الدورة المقبلة في الفترة من الحادي عشر إلى التاسع عشر من نوفمبر تشرين الثاني وذلك بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن الدورة التاسعة عشرة "ستقام وفق نسق يراعي تطور الوضع الصحي في المغرب والعالم".

وكان المهرجان، الذي يُعد من أهم المهرجانات السينمائية في المغرب وأفريقيا، قد توقف لعامين متتاليين بسبب الجائحة، على غرار عدد من المهرجانات المحلية والعالمية.

غير أن توقف المهرجان لم يمنع "ورشات الأطلس" وهو برنامج لدعم السينمائيين الشباب في أفريقيا والشرق الأوسط من مواصلة فعالياته لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة في أفريقيا والعالم العربي، مدعوما من شبكة نتفليكس.