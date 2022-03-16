ربما تخفف تايلاند المزيد من القواعد، بالنسبة للتأشيرات، الخالية من الحجر الصحي، للزوار المطعمين، عن طريق إلغاء اختبار "آر.تي-بي سي آر" الإجباري ، قبل السفر إلى البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المسؤول البارز بالصحة العامة، كياتيفوم ونجراجيت قوله إن الوزارة ستقترح أيضا خفض متطلبات التأمين الصحي إلى 10 آلاف دولار من 20 ألف دولار، حاليا، في اجتماع للجنة الرئيسية الخاصة بكوفيد19-، بعد غد الجمعة.

وسيحتاج الزوار للخضوع فقط لاختبار "بي.سي.آر" واحد، بعد وصولهم إلى تايلاند، في اليوم الأول، ويعقب ذلك اختبار سريع للمستضد، في اليوم الخامس.

وتعديل القاعدة، يتماشى مع توقعات الوزارة، بأن الإصابات الجديدة ستتقلص قريبا.وستبلغ الوزارة أيضا اللجنة الرئيسية بشأن خطتها لتصنيف تفشي كوفيد19-، بأنه مستوطن من تموز/يوليو.

وبموجب تصنيف كورونا على إنه مرض مستوطن، ستكون هناك تغييرات في القوانين، بما في ذلك استخدام العادية ، بدلا من قانون حالة الطوارئ.

وستتخلى الحكومة أيضا عن قاعدة ارتداء أقنعة في بعض الأماكن مثل الحدائق.