وافق مجلس الوزراء الألماني على خطط وزير المالية، كريستيان ليندنر، بشأن الموازنة، والتي تنص على ديون جديدة مجددا هذا العام بقيمة 7ر99 مليار يورو بسبب أزمة جائحة كورونا.

وكان ليندنر أعلن من قبل أنه ستكون هناك ميزانية تكميلية للتخفيف من عواقب الحرب في أوكرانيا، والتي من المنتظر أن تخفف المزيد من الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على سبيل المثال.

بالإضافة إلى ذلك، من المخطط إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتعزيز الجيش الألماني. وفي العام المقبل، يعتزم ليندنر تضمين الموازنة قروض جديدة بقيمة 5ر7 مليار يورو، وبالتالي العودة للالتزام بقواعد كبح الديون.