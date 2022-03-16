يعتزم مسؤولو الصحة في هولندا إلغاء جميع القيود الأخيرة المفروضة بسبب كوفيد19- في البلاد، حيث لن يكون مطلوبا استخدام الكمامات في وسائل النقل أو إجراء فحص كورونا للمناسبات الكبرى اعتبارا من 23 آذار/مارس، وفقا لما أعلنه وزير الصحة الهولندي ارنست كويبرز.

كما سيجري رفع متطلب الخضوع للحجر الصحي، في حين أن الأشخاص الذين تظهر نتائج فحوصاتهم إيجابية للإصابة بالفيروس سيتم حثهم على البقاء في المنزل، وستكون هذه مجرد توصية.

وبعد رفع معظم القيود قبل أسابيع قليلة، فإن بدأ عدد الحالات في هولندا في الارتفاع سريعا. وعلى الرغم من ذلك ترى الحكومة أن نهجها معقول.

ويبلغ معدل الإصابات في هولندا 2500 شخص لكل 100 ألف نسمة على مدار 7 أيام. وفي ألمانيا يبلغ المعدل 1585 شخص.

وكانت لجنة الخبراء التي تقدم المشورة للحكومة قد دعت إلى استمرار استخدام الكمامات في وسائل النقل العام، وهو الإجراء الذي تعتزم الحكومة الغاؤه رغم ذلك.

وستظل الكمامات إلزامية فقط على متن الطائرات، حيث تم الاتفاق على ذلك دوليا.

فيما لا يزال يتطلب من الأشخاص الذين يسافرون إلى هولندا من خارج منطقة شنجن اثبات الحصول على التطعيم أو التعافي من عدوى كوفيد19- أو الاختبار قبل دخول البلاد.