تخلت وزارة الصحة الفيتنامية عن قواعد الحجر الصحي، لجميع المسافرين الدوليين، بعد يوم من إعلان الحكومة أنها أعادت فتح حدودها بشكل كامل أمام الزوار الأجانب، بعد عامين من القيود.

وطبقا لبيان على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة، فإنه يجب على جميع الزوار الدوليين لفيتنام أن يخضعوا لاختبارات كوفيد19-، خلال الساعات الـ24 الأولى، من وصولهم، إذا لم يخضعوا للاختبارت، في غضون 24 إلى 72 ساعة، قبل مغادرتهم، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء

وهؤلاء الذين يتبين عدم إصابتهم، لهم الحرية للسفر، بمختلف أنحاء البلاد، لكن يطلب منهم اتخاذ إجراءات ضد الفيروس، مثل ارتداء أقنعة.

ولا يحتاج الأطفال، الذين يبلغون عامين للخضوع للاختبار.

ولم يشر البيان إلى ما إذا كان يتعين تطعيم المسافرين أم لا.