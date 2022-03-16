ينطلق غدا الخميس رالي الكويت الدولي 2022 (الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات)، الذي ينظمه النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية ويستمر حتى السبت تحت رعاية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات ممثل دولة الكويت في الاتحاد الدولي للسيارات وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.

وأكد أمين السر العام للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عيسى حمزة أن اللجنة المنظمة أنهت كل الاستعدادات لانطلاق السباق، متوجهاً بالشكر إلى الوزير الموسى على دعمه الكبير للرياضة، وقال: "باسم جميع الرياضيين نهنئ الوزير على تجديد الثقة به، ونتمنى أن يواصل وقوفه مع الرياضيين خلال الفترة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد استضافة البلاد للعديد من الأحداث الرياضية".

وأضاف حمزة: "نحن سعداء بعودة الرالي إلى الكويت بعد توقف لثلاث سنوات بسبب ظروف كورونا، ولا شك أن الخبرة الكبيرة التي يمتلكها النادي الدولي الكويتي في استضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة ستسهل من المهمة في إنجاح الرالي وظهوره على أكمل وجه".

ورحب حمزة بكل المشاركين في الرالي الذين سيكون ضيوفاً أعزاء على البلاد، ومتوجهاً بالشكر لكل الجهات الحكومية المشاركة في إنجاح الرالي بدءاً من مكتب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والإدارة العامة للجمارك، الإدارة العامة للإطفاء. وقال أن اللجنة المنظمة أعدت برنامجاً خاصة للترحيب بالضيوف منذ اليوم الأول لوصولهم، كاشفاً عن مشاركة فرقة بلال الشامي في حفل الافتتاح، بالإضافة إلى إقامة مأدبة عشاء على شرف الضيوف في فندق "كراون بلازا" أول من أمس الثلاثاء.

وثمن حمزة دور الرعاة في هذا الحدث الكبير، متوجهاً بالشكر لكل من: شركة زين، KIB، وبيريلي، وشركة (GMC)، والخطوط الجوية الكويتية، وشركة وربة للتأمين، وشركة المرطبات العربية المحدودة (ABC)، مشيداً كذلك بدور مدينة الكويت لرياضة المحركات التي تستضيف انطلاق وختام الرالي وستكون منطقة الصيانة للمركبات المشاركة.

وستكون الانطلاقة من مدينة الكويت لرياضة المحركات عند الساعة الرابعة عصر اليوم، وتقام مراحل سباق الرالي التنافسية في المنطقة الجنوبية البرية من الكويت (الجليعة، بنيدر، أم الهيمان، الخيران، النويصيب). وتم تسمية مرحلتين من مراحل الرالي على أسماء أبطال الرالي الراحلين صلاح بن عيدان وغازي الظفيري تكريماً لهما ولدورهما البارز في تطوير الراليات في الكويت.

وسيشارك في الرالي لهذ العام العديد من أبطال رياضة السيارات أهمهم بطل الشرق الأوسط وبطل رالي دكار القطري العالمي ناصر العطية ومساعده الفرنسي ماثيو بوميل، وبطل الكويت والشرق الأوسط مشاري الظفيري ومساعده القطري ناصر الكواري بالاضافة الى أبطال رياضة السيارات، وكذلك نائب رئيس الإتحاد الدولي للسيارات الأسبق ناصر خليفة العطية ومساعده الإيطالي جيوفاني بيرناشيني، ويعود القطريان (عبد العزيز الكواري ومساعده الإيرلندي جيمس فولتون، وخالد السويدي ومساعده البرتغالي هوغو مغالهيس) بعد انقطاع لعدة سنوات عن المشاركة، كما ويشارك المتسابق العماني عبد الله الرواحي ومساعده الأردني عطا الحمود. ويشارك من الأردن المتسابق إيهاب الشرفاء ومساعده يوسف جمعة والمتسابق عيسى أبو جاموس ومساعده عماد جمعة وكذلك الأردني شهدي شعبان ومساعده الكويتي سليمان الهلال وأيضا الأردني خالد جمعة ومساعده طارق الطاهر. ويتصدر بطل الكويت والشرق الأوسط على فئة المجموعة (MERC 2) مشاري الظفيري قائمة المشاركين الكويتيين، حيث سيشارك من الكويت كل من: جاسم المقهوي ومساعده ثامر المطيري، محمد الظفيري ومساعده مبارك الظفيري، يوسف الظفيري ومساعده فارس الظفيري.

وهي المرة الأولى التي تستضيف بها الكويت الرالي منذ العام 2018، بعد أن الغي الرالي باللحظات الأخيرة في 2019، في حين تسببت جائحة كورونا بتأجيل الرالي في عامي 2020 و2021.

وتتوزع منافسات الرالي على عشر مراحل خاصة بالسرعة بمسافة تبلغ 180.60 كيلومتراً، في حين تبلغ المسافة الإجمالية للرالي 517.62 كيلومتراً. وسيكون هناك مرورين للمراحل الصحراوية الثلاث يوم الجمعة 18 مارس، مع إقامة مرحلتين خاصتين تتكرران مرتين يوم السبت.

وبات رالي الكويت الدولي جزءاً من روزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات في 1984، لكن المشاكل التي شهدتها المنطقة وحربَي الخليج منعت إقامته في الفترة ما بين 1990 - 1994 و1997 - 2007.

ويمتلك النجم القطري ناصر صالح العطية أكبر عدد من الانتصارات، حيث حقق فوزه السابع في 2018، متفوقاً بعدد الانتصارات على الإماراتي محمد بن سُليّم الذي يمتلك أربعةً منها (1985، 1988، 1989 و1996) في 2015. وبقي الرالي ضمن جدول أحداث البطولة الإقليمية منذ عودته في 2008، بالرغم من عدم إقامته في 2017.

وفاز البطل السعودي يزيد الراجحي بنسخة 2008، بينما اقتنص العطية انتصاراته السبعة في 2009، 2011، 2013،2014، 2015، 2016 و2018. كما حقق الشيخ الإماراتي خالد القاسمي النجاح في 2010 وكذلك القطري خالد السويدي في 2012.