دارين العلي



تمكن فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع قطاع خدمة العملاء من ضبط حالة سرقة للمياه فريدة من نوعها بتمديد شبكات تحت الارض وايصال المياه الى العقار.



وقال نائب رئيس الفريق احمد الشمري ل"الأنباء" ان مالك العقار والذي قطعت عنه المياه بسبب تراكم الفواتير عليه، حاول ايهام فرق الوزارة ان المياه لا تزال مقطوعة وقام بالوصول الى الشبكة الرئيسية للمياة والتمديد منها الى منزله الا ان يقظة الفريق اكتشفت الحالة، حيث اصر الفريق بالحفر على نفس مسار الشبكة وتمكن من رصد حالة سرقة تحت الارض، حيث قام العميل بالحفر وتمديد شبكات ارضية موازية للشبكة الظاهرة والتي لا تصلها المياه من شبكة الوزارة موهما المعنيين بأنه لا يستهلك المياه.



واوضح الشمري انه تم قطع المياه مجددا عن العقار وتسجيل محضر مخالفة بحقه وتطبيق غرامة ضعف الاستهلاك امام لجنة تطبيق القانون الخاص.



وشدد الشمري على ان الفريق يقظ جدا مع هذه التعديات ولن يتهاون في مخالفة كل من يثبت تعديه على الشبكة المائية والكهربائية مهما بلغت الضغوط.