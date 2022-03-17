استقبل نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان وفدا من سلطة التنظيم والرقابة على التأمين وصناديق التقاعد الخاصة في الجمهورية التركية الصديقة، حيث رحب السنان بالوفد وعبر عن تقديره لهذه الزيارة التي من شأنها ان تثمر عن تعزيز اطر التعاون والتباحث حول آليات عمل المؤسسات الرقابية في قطاع التأمين. وأوضح السنان في بيان صحافي، أن اللقاء تضمن بحث سبل التعاون واهمية مشاركة الخبرات وتنمية أدوات الرقابة والتطوير في قطاع التأمين لتحقيق أفضل النتائج. وأشار إلى سعي الطرفين إلى تقديم مقترحات بشأن تطوير التشريعات التي تحكم النشاط التأميني في الكويت والجمهورية التركية الصديقة، من أجل العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن المرتبطة بها، بما يسهم في تنمية ورفع درجة الوعي التأميني لدى أصحاب الوثائق التأمينية بين البلدين بالتعاون مع الأجهزة المختصة، لافتا الى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قطاع التأمين محليا ودوليا والذي سيصب في تعزيز الثقة في قطاع التأمين.



وحضر الاجتماع ممثلو الوحدة نائب الرئيس عبدالله السنان، ورئيس مركز الدراسات والتطوير الاستراتيجي عبدالله السلوم، ومن جانب ممثلي سلطة التنظيم والرقابة على التأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية تركيا مدير ادارة التأمين الإسلامي حسين اونال، ومدير مجموعة التأمين الإسلامي محمد فاتح، والمستشار التجاري في سفارة جمهورية تركيا بالكويت اتيلا اوغور.