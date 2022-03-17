دشنت شركة «پولستار» ماركة السيارات الكهربائية السويدية ذات الأداء الممتاز مشوارها في الكويت من خلال طرح طراز پولستار 2، حيث اختارت «پولستار» شركة BNK Automotive الموزع المعتمد لسيارات فولفو في الكويت ممثلا لها في الكويت.



وأشار نيلز موسكو رئيس تطوير الاستراتيجيات والأعمال في شركة «پولستار» قائلا: متحمسون لطرح سيارات پولستار في الكويت، وباعتبارنا ماركة سيارات كهربائية ممتازة فقد وجدنا شريكا طبيعيا في شركة BNK Automotive ويسرنا أن ننضم إلى مجموعة ماركات السيارات التي يقومون بتوزيعها.



وصرح توماس انجنلات الرئيس التنفيذي لشركة پولستار قائلا: سيارة پولستار 2 سيارة قوية وجذابة جدا تتميز بتصميم سابق لعصره وهي تتميز عن مثيلاتها وتحظى بشغف كبير جدا بين عملائها، انها تشكل مجموعة رائعة وممتازة من المميزات الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالقيادة والمرح والمتعة مما يمثل الجانب العاطفي.



پولستار 2



تتميز سيارات پولستار 2 بتصميم متطور وتجربة ملكية فريدة من نوعها في قطاع السيارات الكهربائية الصغيرة الممتازة وتوفر مساحة داخلية قياسية وتنفيذ مستدام للمواد وتكنولوجيا رائدة وأداء صالح للاستخدام.



وحازت سيارة پولستار 2 التي تم تدشينها دوليا في عام 2020 على إعجاب وقبول العملاء والمشجعين والصحافة العالمية في أول عام من طرحها للبيع، حيث تشمل الجوائز وشهادات التقدير التي حصلت عليها جائزة سيارة العام في النرويج وسويسرا وجائزة أفضل سيارة كهربائية على الإطلاق من مجلة هيئة الإذاعة البريطانية لأفضل السيارات وجائزة أفضل الأفضل في تصميم المنتج من مجلة ريد دوتس وجائزة عجلة القيادة الذهبية الشهرية في ألمانيا.



وكانت سيارة پولستار 2 أول سيارة في العالم تحتوي على محرك بحث جوجل بداخلها، ويوفر نظام الترفيه والمعلومات المشمول في نظام تشغيل سيارات اندرويد بيئة رقمية قوية وقابلة للتعديل والتكيف لتناسب التطبيقات ووظائف السيارات لكي تتعايش مع محيطها وتقدم خدمات جوجل في السيارة لأول مرة بما في ذلك تطبيق مساعد جوجل وخرائط جوجل مع دعم للسيارات الكهربائية ومتجر العاب جوجل. التحكم في الصوت الطبيعي وشاشة العرض باللمس مقاس 11 بوصة توفر وصلة جديدة بالحياة.



بدوره، صرح اشرف تميم المدير العام لشركة BNK Automotive قائلا: من خلال طاقة البطارية التي تكفي للقيادة لمسافة تصل إلى 480 كم سوف يشعر السائقون براحة البال أثناء تجولهم بهذه السيارة في شوارع الكويت، بالإضافة إلى ذلك، نوفر محطة شحن مع كل سيارة پولستار للوفاء باحتياجات عملائنا في كل الأوقات، وأخيرا هناك ارتفاع في عدد محطات الشحن العامة في كل أنحاء البلاد مما يثبت أيضا أن مستقبل السيارات الكهربائية قادم.



وسوف تشمل مجموعة موديلات پولستار 2 في الكويت نسختين مما يوفر مزيج من الأداء والمدى، حيث تتميز نسخة السيارات المجهزة بمحرك واحد ذات المدى العادي بمحرك كهربائي 165 كيلو وات/ 330 نيوتن وبطارية 69 كيلو وات ساعة، بينما تتميز نسخة السيارات المجهزة بمحركين ذات المدى الطويل بمحركين كهربائيين وبطارية 78 كيلو وات ساعة مع خرج قدرة إجمالي 300 كيلو وات و660 نيوتن، وسوف يتم نشر الأسعار والمواصفات التفصيلية مع كتب الطلب عبر الانترنت في وقت لاحق في عام 2022.



بدر ناصر الخرافي: نحو مستقبل أكثرإشراقاً وصداقة للبيئة



قال بدر ناصر الخرافي الرئيس التنفيذي لمجموعة «BNK Automotive» للسيارات، انه وفي ضوء التحول العالمي نحو استخدام الكهرباء في صناعة السيارات الذي يشهده العالم حاليا، يشرفنا أن نكون في وضع يسمح لنا بتعزيز هذا التحول في الكويت نحو مستقبل أكثر إشراقا وصداقة للبيئة، وتفخر شركة BNK Automotive بأن تدشن سيارات پولستار كأول سيارة كهربائية بالكامل في الكويت.



شراء عبر الإنترنت



يمكن شراء سيارات پولستار عبر الانترنت من خلال عملية رقمية بسيطة بنسبة 100% بالإضافة إلى مواقع بيع تجزئة فعلية في جميع أنحاء العالم، وتسمح بيئات بيع التجزئة الصريحة هذه للمستهلكين بالتفاعل ماديا مع الماركة والاجتماع مع أخصائي پولستار لفحص ومعاينة السيارات بمزيد من التفصيل بما في ذلك تجربة القيادة على الطري، ومن المخطط أن تكون أول وجهة پولستار في الإمارات العربية المتحدة مفتوحة أمام الجمهور في دبي في أواخر عام 2022.