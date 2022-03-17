بيروت - عمر حبنجر



أقفل باب الترشيحات لانتخاب 128 نائبا للبرلمان اللبناني، على 1043 مرشحا، من بينهم 155 امرأة، بزيادة 67 مرشحا عن انتخابات 2018، والذين بلغ عددهم 976 مرشحا، وزيادة في عدد المرشحات التي سجلت آنذاك 111 امرأة.



واعتبارا من صباح أمس، تحول الحراك الانتخابي باتجاه غربلة الأسماء وإعداد اللوائح بحسب القدرات الانتخابية والاتجاهات السياسية للمرشحين، فيما انصرفت الحكومة الى استكمال التحضيرات، التي تشمل وفق وزير الداخلية القاضي بسام المولوي 700 قلم اقتراع في لبنان، مع تأمين مولدات الكهرباء لتعمل في هذه المراكز طوال 24 ساعة متواصلة، إضافة الى الاعتمادات المالية التي تستوجب عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب.



ويفترض مراجعة كل ذلك بعد 10 أيام، على ان يقفل باب التحالفات وتنظيم اللوائح في 4 من أبريل المقبل، أي قبل نحو 40 يوما من موعد الانتخابات في 15 مايو.



ولاحظت المصادر المتابعة، ان المتحمسين للانتخابات، يلتقي غالبهم على هدف التغيير، أي تغيير السلطة الممثلة بتحالف حزب الله والتيار الحر، لكن هؤلاء لم يبلغوا مرحلة توحيد الصفوف، بحكم الاختلاف في الخلفيات، ومصادر الدعم، مع تحكم نظرية «أنا أو لا أحد» التي عززها قانون انتخاب هجين، جعل من الصوت التفضيلي جدارا عازلا بين شركاء اللائحة الواحدة. فيما ناخبو الفريق الآخر ملتزمون بالفتاوى والإرشادات، بلا نقاش او اجتهاد.



الوزير المولوي، دعا المجتمعين المحلي والدولي إلى المشاركة بمراقبة الانتخابات، للتأكد من شفافيتها.



ووفق جداول المرشحين تبين ان مدينة طرابلس تصدرت قائمة الترشيحات بـ 141 مرشحا، تليها بيروت الثانية بـ 118 مرشحا، فيما أتت دائرة الشوف - عاليه، ثالثة بـ 100 مرشح.



وفيما غاب رؤساء الحكومات السابقون عن لوائح المرشحين، يسعى الرئيس فؤاد السنيورة، وبعيدا عن الأضواء لتشكيل لائحة شبه مكتملة في دائرة بيروت الثانية، ولائحة أخرى في طرابلس والمنية والضنية في الشمال، وكذلك في صيدا، بالتنسيق مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بخصوص المرشح السني الثاني في الشوف (إقليم الخروب) ومرشح سني آخر في البقاع الأوسط.



في هذا الوقت، أعلن وزير العدل السابق أشرف ريفي عبر تويتر ترشحه للانتخابات النيابية، تحت شعار «مد اليد لجميع السياديين والتغييريين كي نحرر لبنان من مشروع إيران».



من جهته، حـــــــزب الكتائب، طالب الحكومة بإقرار الاعتمادات المالية الإضافية للانتخابات فورا، ورفع سيف التعطيل عن العمليات الانتخابية في الداخل والخارج، حيث انتخابات المغتربين اللبنانيين في دول الاغتراب كافة، عدا أوكرانيا، كما سبق وأعلن وزير الداخلية بسبب الأحداث فيها».



وانضم النائب المستقيل نديم الجميل إلى لائحة مرشحي حزب الكتائب في دائرة بيروت الأولى (الأشرفية) وأعلن في مؤتمر صحافي عقده بحضور رئيس الحزب سامي الجميل أن المعركة الانتخابية استفتاء حقيقي ورهان على الشعب اللبناني، وترشيحي ليس من باب تعبئة مركز، او نجاح او عدم نجاح، إنما لأن وجودي في الحياة السياسية اللبنانية هو استمرارية لخط ونهج ومبادئ سيادية ووطنية تتخطى المعركة الانتخابية. ان مشروعنا هو مشروع بقاء او عدم بقاء للبنان الذي نحلم به وبنمط العيش الذي نريد.



إلى ذلك، أعلن الوزير السابق زياد بارود عزوفه عن الترشح للانتخابات، عن المقعد الماروني في كسروان.



في هذه الأثناء، وجه المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان بيانا الى الشعب اللبناني حثه فيه على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، وقال: «الأكيد أننا دخلنا صميم أخطر انتخابات نيابية مصيرية وأهمها، والمطلوب استنفار كل الطاقات والإمكانات لتأمين أكبر مشاركة بهدف حصد أغلبية نيابية وطنية تستطيع تأمين «قوة حكومية» قادرة على أخذ قرارات مصيرية في تاريخ لبنان: من الخيار الشرقي واعتماد برامج إنقاذ إصلاحي وتمرير العروض الصينية والروسية - الإيرانية وغيرها للكهرباء والسدود والبنى التحتية وسكة الحديد وبناء المدن الصناعية وانتشال الاقتصاد من يد المصارف المتأمركة.