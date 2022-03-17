بيروت - أحمد منصور



قررت دائرة التنفيذ القضائي في بيروت الحجز على المقر الرئيسي لبنك «فرنسبنك» في الحمرا، وفروعه في المناطق كافة، ضمن اطار الإجراءات التنفيذية الجبرية، وتحديدا الحجز على جميع موجودات المصرف بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر.



وهذا القرار صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات «فرنسبنك» وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيدا لطرحها في المزاد العلني، في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة الخاصة بالجهة المدعية، وهي تحالف متحدون، بشخص محامي تحالف متحدون بوكالتهم عن المدعي المودع عياد غرباوي إبراهيم من جمعية صرخة المودعين في الشكوى، وتقرر إلقاء الحجز التنفيذي على موجودات المنفذ عليه «فرنسبنك» بما فيها الخزائن وموجوداتها والأموال في صناديقها وذلك في الفرع الرئيسي في الحمرا والفروع الكائنة في مختلف المناطق اللبنانية، وتم تكليف مأمور التنفيذ بالقيام بالإجراءات اللازمة.