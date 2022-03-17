أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة «أوسكار» عن القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار في الدورة الـ94 لعام 2022، عن الأعمال الصادرة في العام 2021، وهي التي يتنظرها محبو السينما العالمية حول العالم، وسينعقد الحفل في مسرح دولبي في لوس أنجيليس، وسيتم بث الحفل مباشرة عبر قناة ABC.



عادة ما تنعقد دورة الأوسكار في شهر فبراير إلا أنه تم الإعلان عن تأجيلها لتنعقد في 27 مارس، بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد، على أمل أن تنحسر أعداد المصابين حتى هذا التاريخ.



وهنا بعض الأفلام المرشحة:



«Don,t Look Up» و«Belfast»



و «Dune» و«King Richard».